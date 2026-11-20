ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ: ತೊಲಕ್ಕೆ 5,320ರೂ. ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಬಂಗಾರ ; 9,965 ರೂ. ಕುಸಿತವಾದ ಬೆಳ್ಳಿ!
Gold Silver Rates Today: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಇಳಿಕೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
Published : November 20, 2026 at 9:56 AM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು, ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರ, ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್' (Caps Gold) ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ 10 ಗ್ರಾಂ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹1,33,480 ಇತ್ತು. ಶುಕ್ರವಾರದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದು ₹5,320 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ ₹1,28,160 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಮುಂಬೈ, ಬೆಂಗಳೂರು, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ, ವಿಜಯವಾಡ ಮುಂತಾದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ಆಭರಣ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ 10 ಗ್ರಾಂ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹1,19,800 ರಷ್ಟಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಔನ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ $3,552 ರಷ್ಟಿದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಹೇಗಿದೆ?: ಬೆಳ್ಳಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಅದರ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಒಂದು ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ₹1,64,865 ಇತ್ತು. ಶುಕ್ರವಾರದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದು ₹9,965 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ₹1,54,900 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಔನ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ $41.93 ರಷ್ಟಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಗತ್ಯಗಳು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.