ಸತತವಾಗಿ ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ: ಚಿನಿವಾರ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಬಂಗಾರದ ದರ ಹೀಗಿದೆ!
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯು ಸತತವಾಗಿ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
Published : November 16, 2026 at 4:39 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಭರವಸೆಗಳು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಹಣದುಬ್ಬರ ಏರಿಕೆಯ ಆತಂಕವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದು, ಇದು ಚಿನಿವಾರ ಪೇಟೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದೆ. ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ಮುಂದಿನ ದಿಕ್ಕಿನ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಏಷ್ಯಾದ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ, ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಔನ್ಸ್ಗೆ ಶೇಕಡಾ 0.3 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 3,892.42 ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ವಿತರಣೆಯ ಅಮೆರಿಕದ ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಶೇಕಡಾ 0.2 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 3,895.60 ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಕಳೆದ ವಾರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 4.5 ರಷ್ಟು ಗಮನಾರ್ಹ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಇದು ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಾರದ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಬಗೆಗಿನ ಆತಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಲಗೊಂಡಿದೆ.
ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ: ದೇಶೀಯ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:13 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಶೇಕಡಾ 0.81 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,36,220 ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 3.16 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 1,71,680 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. 2026ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4ರ ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಒಪ್ಪಂದವು ಇಂದು ದುರ್ಬಲವಾಗಿತ್ತು.
ಇದು 1,35,853 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡು, ವಹಿವಾಟಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 1,35,312 ರೂಪಾಯಿ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 1,36,055 ರೂಪಾಯಿ ಮಟ್ಟವನ್ನೂ ತಲುಪಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇದು 1,35,468 ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆಯಾದ 1,36,705 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಇದು 1,237 ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 0.90 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು 1,850 ಲಾಟ್ಗಳ ವಹಿವಾಟು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮತ್ತು 15,725 ಲಾಟ್ಗಳ 'ಓಪನ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್' ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ 25,100.58 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿದೆ.
ಇನ್ನೂ,ಬೆಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಎದುರಿಸಿತು. ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 4, 2026 ರ ಬೆಳ್ಳಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಒಪ್ಪಂದವು ಇಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ಇದು 1,72,400 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭಿಸಿ, ದಿನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ₹1,69,557 ರ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ, ದಿನದ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ₹1,72,400 ಆಗಿತ್ತು.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇದು ₹1,70,721 ರಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆ ₹1,76,309 ಆಗಿದ್ದರಿಂದ, ಈಗ ₹5,588 ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 3.17 ರಷ್ಟು ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು 3,723 ಲಾಟ್ಗಳ ವಹಿವಾಟು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮತ್ತು 17,078 ಲಾಟ್ಗಳ 'ಓಪನ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್' ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ₹1,90,601.22 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು: ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನವು ವಿವಿಧ ಶುದ್ಧತೆಯ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧ ರೂಪವಾಗಿದ್ದರೆ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು, 99.9% ಶುದ್ಧತೆಯಿರುವ 'ಸಿಲ್ವರ್ 999' ಅನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬಾರ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:
- 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ: ₹1,35,910/ 10 ಗ್ರಾಂ
- 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ: ₹1,24,584/ 10 ಗ್ರಾಂ
- ಬೆಳ್ಳಿ (999 ಫೈನ್): ₹1,71,070/ 1 ಕೆಜಿ
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