ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣಲಿದೆಯೇ ಬೆಳ್ಳಿ - ಬಂಗಾರ?; 2027ರಲ್ಲಿ ₹1.90 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಲಿದೆಯಾ ಚಿನ್ನ?
2027ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರದ ಅಂದಾಜು ಹೇಗಿರಲಿದೆ: 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ₹1.90 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ₹2.60 ಲಕ್ಷ ತಲುಪಲಿದೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ತಜ್ಞರು.
Published : November 24, 2026 at 4:30 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: 2026ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಯ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ತದನಂತರ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ. ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್-ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಫಂಡ್ಗಳು (ETF) ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿವೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, 2026ರ ನವೆಂಬರ್ 24ರವರೆಗಿನ ಅಂಕಿ- ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯು ತನ್ನ 12 ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸುಮಾರು ಶೇ. 35ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯು ತನ್ನ 12 ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸುಮಾರು ಶೇ. 60ರಿಂದ 65ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ.
ಅಂಬರದಿಂದ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್ (MCX) ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ದರವು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,80,779 ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸುಮಾರು ಶೇ. 30ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ ₹1,23,431ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ದರವು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹4,20,048 ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸುಮಾರು ಶೇ. 63ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು ₹1,51,648ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?: 'ಕೇಡಿಯಾ ಅಡ್ವೈಸರಿ' ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ ಸರಕು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞ ಅಜಯ್ ಕೇಡಿಯಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಮುಖವಾದ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಏರಿಕೆಯ ನಂತರ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬರುವುದು ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.
2025ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು 'ಅತಿಯಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ' ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಅದು 'ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾದ' ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಕೇಡಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತಿಹಾಸದ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಶೇ. 30–35ರಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾದ ನಂತರ ಚಿನ್ನವು ಮತ್ತೆ ಪುಟಿದೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.
ಹಳದಿ ಲೋಹದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿದ್ದರೂ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಈಗಲೂ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯತ್ತ ಸಾಗುವ ಮುನ್ನ ಸ್ಥಿರಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಕ್ಷಣದ ಚೇತರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರಲಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ರಫ್ತು ದಿನಾಂಕ ಮುಂಬರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಉದ್ಯೋಗ ದತ್ತಾಂಶ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸಭೆಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಗಳೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿವೆ.
ಅಜಯ್ ಕೇಡಿಯಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಹೂಡಿಕೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ. ಒಂದೆಡೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಬಾಂಡ್ಗಳಂತಹ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧನಗಳಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯ ನಂತರ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇವೆ.
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ 'ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾದ' ಹಂತದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಮುಖ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳು ಈ ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮುಂದಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟಿಎಫ್ಗಳ (ETFs) ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೂ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ.
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಏಕೆ?: ಅಮೆರಿಕದ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಗಳು, ಟ್ರೆಜರಿ ಬಾಂಡ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಾಂಶ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಹಣದುಬ್ಬರವೇ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು 'ಕೇಡಿಯಾ ಅಡ್ವೈಸರಿ' ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಂಕಿ- ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಟ್ರೆಜರಿ ಯೀಲ್ಡ್ 2025ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಶೇ. 4.13ರಿಂದ 2026ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ. 4.99ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. 10 ವರ್ಷಗಳ ನೈಜ ಲಾಭಾಂಶ ಶೇ. 1.86ರಿಂದ ಶೇ. 2.88ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವೂ ಬಲಗೊಂಡಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಬಲಗೊಂಡಾಗ, ಇತರ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರವು ತನ್ನ ನಿಗದಿತ ಶೇ. 2ರ ಗುರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ, ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಲು ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ಸ್ಥೂಲ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾದರೆ, 2027ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿ ಒತ್ತಿಹೇಳಿದೆ.
ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1.90 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಲಿದೆಯಾ ಬಂಗಾರ?: 2027ರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮುನ್ನೋಟ ನೀಡಿದ ಕೇಡಿಯಾ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 5,000 ಡಾಲರ್ ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು ₹1.85 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹1.90 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಅನುಪಾತ ಸುಮಾರು 85ರಷ್ಟಿದೆ. ಈ ಅನುಪಾತ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಬೆಳ್ಳಿಯು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹2.60 ಲಕ್ಷ ತಲುಪುವ ಅಂದಾಜಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಮುಂದುವರಿದ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ: 2026ರ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಬರೋಬ್ಬರಿ 321 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನದ ಮಂಡಳಿ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ತಮ್ಮ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲು ನಿಧಿಯನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕರೆನ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟಿಎಫ್: 2025ರ ನವೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 3,932 ಟನ್ಗಳಷ್ಟಿದ್ದ ಜಾಗತಿಕ ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್ (ETF) ಸಂಗ್ರಹವು, 2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಯ 4,275 ಟನ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. 2026ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್ಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 41 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ.
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