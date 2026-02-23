ETV Bharat / business

ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಮದಿನಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಏರಿಕೆ: ಆರ್​ಬಿಐ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ: ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್​

ಚಿನ್ನ- ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆರ್​ಬಿಐ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಮದಿನಿಂದಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

FINANCE MINISTER NIRMALA SITHARAMAN
ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್​ (ANI)
By PTI

Published : February 23, 2026 at 1:30 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಅತಿಯಾದ ಆಮದಿನಿಂದಾಗಿಯೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರಗಳು ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಇಂದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಮದಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ: ಚಿನ್ನವು ಆದ್ಯತೆಯ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಲೋಹದ ದರಗಳು ಆತಂಕಕಾರಿ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಹ ಚಿನಿವಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದೆ. ದರ ಏರಿಕೆ- ಇಳಿಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೊಸದಲ್ಲ. ಲೋಹದ ದರ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೀತಾರಾಮನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗದು ಎಂದರು.

ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಸಹಜ: ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನವು ದೃಢವಾಗಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ಸಹಜ. ಭಾರತವು ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಅದೇ ಸ್ಥಿರ ಚೌಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ನಿಯಮ: ಇದೇ ವೇಳೆ, ಮಾತನಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್​ ಬ್ಯಾಂಕ್​ (ಆರ್​ಬಿಐ) ಗವರ್ನರ್​ ಸಂಜಯ್​ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರ ಚಲನಶೀಲತೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಆರ್​ಬಿಐ ನಿಯಂತ್ರಕ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು ಪಾಲುದಾರರಿಂದ ಆರ್‌ಬಿಐ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುವ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದರು.

