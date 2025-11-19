ETV Bharat / business

ಮೂರು ದಿನದ ಇಳಿಕೆ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಬಂಗಾರ

ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸಭೆಗೂ ಮುನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.

ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (ANI)
By PTI

Published : November 19, 2025 at 3:14 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರ ಇಂದು ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸಭೆಗೆ ಮುನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿದೆ.

ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್​ ಚಿನ್ನದ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ 674 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಅಥವಾ 0.55ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 1,23,314 ರೂಪಾಯಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 2026 ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ 498ರೂ ಏರಿಕೆ ಅಥವಾ 0.4ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ 10ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬಲೆ 1,24,750 ರೂಪಾಯಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಸಹ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ 988ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿದರ 1,55,632ದರ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, 12,524 ಲಾಟ್​ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್​ನಲ್ಲಿ 11,869 ಲಾಟ್​ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದ್ದು, 1,270ರೂ. ಅಥವಾ 0.81ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 1,58,737 ರೂ. ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಕ್ಸ್​ ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್​ ಡಿಸೆಂಬರ್​ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ 23.44 ಡಾಲರ್​ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಔನ್ಸ್​ಗೆ 4,089.94 ಡಾಲರ್​ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡುಗಡೆಗಳ ಮುನ್ನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ 4,080 ಡಾಲರ್‌ಗಳ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್‌ನ ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಜಿಗರ್ ತ್ರಿವೇದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಗುರುವಾರ ಫೆಡರಲ್ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಮಿಟಿ (ಎಫ್​ಒಎಂಸಿ) ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಮುನ್ನೋಟದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಅಮೆರಿಕದ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಗಿತದಿಂದ ವಿಳಂಬವಾದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹೊರತರಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಭತ್ಯೆಗಳು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.

ಫೆಡ್​​ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಏರಿಕೆಯು ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ದರ ಕಡಿತದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರ ಸಂದೇಹದ ನಡುವೆ ಫೆಡ್‌ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸರಾಗಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮಾರಾಟದ ಮಧ್ಯೆ ಚಿನ್ನದ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣದ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದೇ ದಿನ 3 ಸಾವಿರ ರೂ. ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಬಂಗಾರ: ಮತ್ತೆ 1.30 ಲಕ್ಷದ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಚಿನ್ನ

