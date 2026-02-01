ಬಜೆಟ್ ದಿನವೇ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ; 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ 1,36,185 ರೂ.ವರೆಗೂ ಇಳಿಕೆ; ನಿರಂತರ ಏರಿಳಿತ!
ಕಳೆದೆರಡು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಕಳೆದೆರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ
Published : February 1, 2026 at 12:42 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದ್ದ ಚಿನ್ನ- ಬೆಳ್ಳಿ ಕಳೆದೆರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾರಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಟಿಡಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏರಿಳಿತಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ.
ಬಜೆಟ್ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಕೂಡ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಂಗಾರ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,36,185 ರೂ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,46,800 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದು 1,36,185 ರೂ.ಗೆ ಕುಸಿಯಿತು.( ಸೂಚನೆ: ಇದು ಏರಿಳಿತ ಕಾಣುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗಿನ ವಹಿವಾಟಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇದು).
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಬೆಲೆಗಳು ತುಂಬಾ ಅಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ದೇಶೀಯ ಸರಕು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು 10ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ. 5.4 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, 1,69,470 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನದ ದರ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇ 9ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 4,887 ಡಾಲರ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ.
ಇನ್ನು ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು 2,65,900 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ಶೇ. 9 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಕಳೆದೆರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಕುಸಿತ ಇದಾಗಿದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ ವಹಿವಾಟಿನ ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳ ಒಪ್ಪಂದವು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 13,711 ರೂ. ಅಥವಾ ಶೇ. 9 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ದಾಖಲಿಸಿ 1,38,634 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,93,096 ರೂ. ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 31,617 ರೂ. ಅಥವಾ ಶೇ. 17.2 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳು ಸಹ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು, ಇದರ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೆಜಿಗೆ 26,273 ರೂ ಅಥವಾ ಶೇ 9 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 2,65,652 ರೂಗೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞ ಅಜಯ್ ಬಗ್ಗಾ, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬೆಲೆ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ನಿಖರವಾಗಿ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ನುಂಗಿ ಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
