ETV Bharat / business

ಚಿನ್ನ - ಬೆಳ್ಳಿ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾ: ಈ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ.. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ?

ಚಿನ್ನ ಕೇವಲ ಆಭರಣದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹೂಡಿಕೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖಾಂಶಗಳು ಹೀಗಿವೆ.

gold-silver-do-you-invest-in-gold-and-silver
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 29, 2025 at 12:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹೈದರಾಬಾದ್​: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಿರಂತರ ಏರಿಳಿತಗಳ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಅನೇಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಮೇಲಿನ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆಯು ಸೂಕ್ತ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಮೇಲೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಪಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳೇನು ಎಂಬ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಭೌಗೋಳಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲಿತ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಹಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನವಿರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಎಪ್​ಐಪಿ ಮೂಲಕವೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು: ಈಗಾಗಲೇ ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಮಟ್ಟದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿರುವವರು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ (SIP​) ಮೂಲಕ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು.

5- 7ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು: ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ನಿಧಿಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. 5 -7 ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ ಹಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು.

ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಚಂಚಲತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ನಷ್ಟದ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವರು ಮಾತ್ರ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಷ್ಟದ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಶೇಕಡಾ 10 ರವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಗರಿಷ್ಠ ಶೇಕಡಾ 15ರಷ್ಟನ್ನು ಮೀರಬಾರದು ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವು ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮತ್ತೆ ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಬಂಗಾರ; 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಈಗ 1.30 ಲಕ್ಷ ರೂ.

TAGGED:

GOLD AND SILVER SAFE INVESTMENT
INVEST IN GOLD AND SILVER
GOLD AND SILVER MARKET
GOLD AND SILVER INVESTMENT
GOLD AND SILVER SAFE INVESTMENT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.