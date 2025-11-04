ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ಅಮೆರಿಕ - ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಶಮನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಳಿಕೆಯತ್ತ ಚಿನ್ನದ ದರ; ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 15 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಳಿಕೆ!
ಸುಂಕದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಪಟ್ಟು ಸಡಿಲಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಲರ್ ಪ್ರಬಲವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಕಳೆದ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ದಾಖಲೆ ಬೆಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಾ ಏರುಗತಿ ಕಂಡಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇದೀಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸಡಿಲವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಳಿಕೆ ಹಾದಿ ಕಂಡಿದೆ. ಡಾಲರ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೇಶಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕುಗ್ಗಿಸಿದೆ.
ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ (ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್) ನಲ್ಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ವಿತರಣೆಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 836 ರೂ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ1,20,573 ರೂ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1,558ರೂ ಅಂದರೆ, 1.05ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಾಣವು ಮೂಲಕ ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ 1,46,200 ರೂ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ 1 ಲಕ್ಷ 40 ಸಾವಿರದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ದರ ದೀಪಾವಳಿಯಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಮಾರು 15 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಈ ನಡುವೆ ಡಾಲರ್ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಆರು ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಡಾಲರ್ ಪ್ರಬಲ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಶೇ 0.08 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 99.95 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ದರ ಕಡಿತ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ವಿತರಣೆಗೆ ಹಳದಿ ಲೋಹವು 19.19 ಡಾಲರ್ ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 0.48 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 3,994.81 ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಔನ್ಸ್ಗೆ 4200 ಡಾಲರ್ ವರೆಗೂ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಬೆಳ್ಳಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 0.62 ಶೇಕಡಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ 47.75 ಡಾಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರನೇ ದಿನವೂ ನಷ್ಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.
ಡಾಲರ್ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಚಿನ್ನವು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 4,000 ಡಾಲರ್ಗಳ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅಮೆರಿಕ - ಚೀನಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೋತಿಲಾಲ್ ಒಸ್ವಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಮಾನವ್ ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಭೆಗೂ ಮುನ್ನ ಫೆಡ್ ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಸೋಮವಾರ ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಥಗಿತದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥೂಲ ಆರ್ಥಿಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಂಕಾಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಂಕದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು, ರಫ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಲು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಕಳೆದ ವಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಚಿನ್ನದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬಲವಾದ ಡಾಲರ್ನ ಪರಿಣಾಮ, ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಿಂದ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
