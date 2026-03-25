ಮದುವೆ ಸುಗ್ಗಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ: ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಶೇ.7ರಷ್ಟು ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
ಕಳೆದ ಐದಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಮದುವೆಗೆ ಆಭರಣ ಖರೀದಿ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 25, 2026 at 11:28 AM IST
ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದ ಪರಿಣಾಮ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಶೇ.7ರಷ್ಟು ಇಳಿದಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಪ್ರಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬಂಗಾರದ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ.
ಇಂದು ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,40,158 ರೂ.ಯಿಂದ ಇಳಿದು 1,34,000 ರೂ.ಯಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಶೇ.7ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿಯಿತು. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯೂ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಕೆ.ಜಿಗೆ 2,09,797 ರೂ.ಯಿಂದ 1,99,643 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹಣದುಬ್ಬರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಳವಳ, ಬಡ್ಡಿದರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ ಬಲ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ, ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ದೇಶೀಯ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಮಾ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿಯ ಎಂಡಿ ಕೊಲಿನ್ ಶಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗಿನ ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂಘರ್ಷ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಡಚಣೆಗಳ ಭೀತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಹಣದುಬ್ಬರದ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದಂತಹ ಇಳುವರಿ ನೀಡದ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆ ಸೀಮಿತವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಜ್ಞರು.
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚೇತರಿಕೆ: ಯುದ್ದ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಮುಂದಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಕೊಂಚ ನಿರಾಳರಾಗಿದ್ದರೆ. ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾನದಂಡವಾದ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಇಳಿದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ ಶೇ 4.34ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 99.95 ಡಾಲರ್ ತಲುಪಿದೆ.
ಏಷ್ಯಾದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಪೈಕಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಮಾನದಂಡ ಕೋಸ್ಪಿ, ಜಪಾನ್ನ ನಿಕ್ಕಿ 225 ಸೂಚ್ಯಂಕ, ಶಾಂಘೈನ ಎಸ್ಎಸ್ಇ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸೆಂಗ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಲೈವ್ಲಾಂಗ್ ವೆಲ್ತ್ನ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ. ಹೇಳಿದರು.
