ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳ ನಡುವೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಬಂಗಾರ

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
January 14, 2026

ನವದೆಹಲಿ: 2026ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಿನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್‌ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ನಿರಂತರ ಖರೀದಿ, ದುರ್ಬಲ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್​ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬೆಂಬಲಗಳೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನ ತನ್ನ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ನೆರವಾಗಿವೆ. ಈ ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಪಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪ್ರಮುಖ 'ಬಂಡವಾಳ'ವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

ಹಣದುಬ್ಬರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಜಾಗತಿಕ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ​ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್​ 500ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳು ಅನಿಶ್ಚತೆಯ ಮಟ್ಟ ತಲುಪುತ್ತಿವೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹಿಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್​ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಭಾವನೆ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡರೆ ಚಿನ್ನ ಸ್ಥಿರತೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಮೀಸಲುಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್‌ನಿಂದ ದೂರವಿಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಚಿನ್ನ ಅವರ ಆದ್ಯತೆಯ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಲೋಹಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಾದ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಲ್ಲದ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದೆ.

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ದರಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ 6-12 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಅಮೆರಿಕೇತರ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಅಗ್ಗವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ಹೆಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಅದರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

ವೆನಿಜುವೆಲಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಎಫೆಕ್ಟ್‌: ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರಗಳು ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಸ್ತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿವೆ. ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೆನಿಜುವೆಲಾದ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟಿನ್​ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೆನಿಜುವೆಲಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು; ದೇಶೀಯ - ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಬೆಳ್ಳಿ- ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

