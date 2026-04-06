ಆಭರಣಪ್ರಿಯರಿಗೆ ನಿರಾಸೆ: ಇಳಿಕೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ
ಇಂದು 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.1ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡು 1.51 ಲಕ್ಷ ರೂ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
Published : April 6, 2026 at 6:40 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಗ್ಗಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.1ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1.51 ಲಕ್ಷ ರೂ ದಾಖಲಾಯಿತು.
ಜೂನ್ ವಿತರಣೆಯ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಶೇ.1.08ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ, 1,621ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, 10 ಗ್ರಾಂ ದರ 1,51,301 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ 1,49,680 ರೂ ಆಗಿತ್ತು. ಶುಕ್ರವಾರ ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂದ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಯುದ್ಧಾರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.9ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ, 14,358 ರೂ ಕುಗ್ಗಿದೆ. ಫೆ.27ರಂದು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,65,659 ರೂ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.
ಸಾಗರೋತ್ತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಜೂನ್ ವಿತರಣೆಯ ಚಿನ್ನದ ದರ 1.02ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ, 47.55 ಡಾಲರ್ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಔನ್ಸ್ಗೆ 4,727 ಡಾಲರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಇರಾನ್ಗೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಗಡುವು ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇರಾನ್ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.
ಈ ನಡುವೆ ಕಚ್ಛಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಬಿಗಿಯಾದ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನ ತನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ವರ್ಗದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಇಂಡಸ್ಇಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯ ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧಕ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಜಿಗರ್ ತ್ರಿವೇದಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂಘರ್ಷ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಚಿನ್ನ ಸುಮಾರು ಶೇ.12ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಕಚ್ಛಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಡ್ಡಿದರ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದ ಜಿಡಿಪಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಪಿಐನಂತಹ ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಥೂಲ ಆರ್ಥಿಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಕಾದಿದ್ದಾರೆ.
ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ಫೆಡರಲ್ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಕುರಿತು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
