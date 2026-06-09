10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1.60 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದ ಚಿನ್ನ
ಚಿನ್ನದ ದರ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ 1.60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ.
Published : June 9, 2026 at 6:12 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಹಾಗೂ ಲೋಹದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಭರ್ಜರಿ 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1.60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಡಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ದಾಟಿದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 99.9 ರಷ್ಟು ಶುದ್ಧತೆಯ ಹಳದಿ ಲೋಹದ ಬೆಲೆ 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು, ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,60,300 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ (ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ) ತಲುಪಿದೆ. ಸೋಮವಾರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ ಈ ದರ 1,58,800 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗದೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 2,55,700 ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲೇ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.
ಏರಿಕೆಗೆ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತ ಕಾರಣ: ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ವಹಿವಾಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದರೂ, ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ, ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಜರಿ ಬಾಂಡ್ ಖರೀದಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟಾದ ಕಾರಣ ಮಂಗಳವಾರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಏರಿವೆ" ಎಂದು ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ನ ಕಮೊಡಿಟೀಸ್ ಹಿರಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಸೌಮಿಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಪರಸ್ಪರ ದಾಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕದನ ವಿರಾಮ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಹಾರದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನದ ಮಾಹಿತಿ: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಸಿದು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 4,326.78 ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಆದರೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 68.28 ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
"ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ತಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಳಿವುಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನವು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ ಸುಮಾರು 4,330 ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಮಿರೆ ಅಸೆಟ್ ಶೇರ್ಖಾನ್ನ ಕಮೊಡಿಟೀಸ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರವೀಣ್ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಪ್ಪಂದ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ.
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