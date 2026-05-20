ಭೌಗೋಳಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಡುವೆ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ರೇಟು ಹೀಗಿದೆ

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ, ಅಮೆರಿಕದ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ.

Gold Rate Today: Gold, Silver Prices Fall Amid Global Uncertainty
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 20, 2026 at 4:47 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು ಕೊಂಚ ಕುಸಿದವು. ಅಮೆರಿಕದ ಬಡ್ಡಿದರ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.1ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್​ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್​ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.0.7ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ, 1,121 ರೂ ಕುಸಿತ ಕಂಡು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,57,959 ರೂ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೇ.0.45 ಅಥವಾ ರೂ.711ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು ರೂ.1,58,369ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕೆ.ಜಿಗೆ ಶೇ.0.43ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 2,68,970ರಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದೆ. ದೈನಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ 514 ರೂ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಕೆ.ಜಿಗೆ 2,69,605 ರೂ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 1,58,974 ಮತ್ತು 2,67,230 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಹಳದಿ ಲೋಹದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಕಾಮೆಕ್ಸ್​ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 0.49 ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಔನ್ಸ್​ ದರ 4,462 ಡಾಲರ್​ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 0.17ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು, ಔನ್ಸ್​ಗೆ 73.868 ಡಾಲರ್​ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ದರ:

ರಾಜ್ಯ24 ಕ್ಯಾರೆಟ್​ ಚಿನ್ನ (10 ಗ್ರಾಂ)22 ಕ್ಯಾರೆಟ್​ ಚಿನ್ನ (10 ಗ್ರಾಂ)
ದೆಹಲಿ1,51,530 ರೂ 1,39,407 ರೂ
ಹೈದರಾಬಾದ್​1,51,370 ರೂ 1,39,260 ರೂ
ಬೆಂಗಳೂರು1,51,370 ರೂ 1,39,260 ರೂ
ಮುಂಬೈ1,51,370 ರೂ 1,39,260 ರೂ
ಚೆನ್ನೈ152,190 ರೂ 1,40,014 ರೂ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಣದುಬ್ಬರದ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವಿದೆ. ಇನ್ನೆರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಹ್ರಾನ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ನ ಶಾಂತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಭಾವನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ.

