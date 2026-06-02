ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ - ಇಂದು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್​​ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ?

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ದೇಶೀಯ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ - ಇಂದು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್​​ ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ?
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 2, 2026 at 10:57 AM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹಿಂದೆ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಈಗ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದರೂ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9.30 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,59,350 ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಸೋಮವಾರ ಇದೇ ಬೆಲೆ 1,59,800 ರೂ. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 450 ರೂ. ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ 1,43,190 ರೂ.

ಬೆಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ?: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 2,65,950 ರೂ. ಇದೆ. ಸೋಮವಾರ 2,66,550 ರೂ. ಇದ್ದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಮಂಗಳವಾರದ ವೇಳೆಗೆ 600 ರೂ. ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಚಿನ್ನದಂತೆ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ದೇಶೀಯ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ: ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಅದರ ಶುದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆಧರಿಸಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟೂ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಶುದ್ಧತೆ ಸುಮಾರು 99.9 ಪ್ರತಿಶತ. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಭರಣ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು, ಬಾರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳಂತಹ ಹೂಡಿಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಭರಣ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದಂತಹ ಇತರ ಲೋಹಗಳ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ಗಳ ಶುದ್ಧತೆಯ ಮಾನದಂಡದೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇವು 916 ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗುರುತು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಶುದ್ಧತೆಯು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಿರುವುದರಿಂದ, ಬೆಲೆಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ದೇಶೀಯ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಚಿನ್ನದ ಬಹುಪಾಲು ಭಾಗವು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.

ಅಲ್ಲದೇ ಡಾಲರ್ - ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರವು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಾಯಿ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡರೆ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ರೂಪಾಯಿ ಬಲಗೊಂಡರೆ, ಆಮದು ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಹ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಜಾಹೀರಾತು ಮಾಡಲಾದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಮೂಲ ಬೆಲೆಗಳು ಮಾತ್ರ. ಅವು ಜಿಎಸ್ಟಿ, ಇತರ ತೆರಿಗೆಗಳು, ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಾರದು. ಇದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಜಾಹೀರಾತು ಮಾಡಿದ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಪ್ರತಿ ಆಭರಣ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಸವಕಳಿ ಶುಲ್ಕಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಖರೀದಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಇಡೀ ಬಿಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.

