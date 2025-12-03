ETV Bharat / business

ಬಿಗಿಯಾದ ಕ್ರಮದ ನಡುವೆ 2026ರಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಸಂಭವ; 1ಔನ್ಸ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ 5ಸಾವಿರ ಡಾಲರ್​​​ಗೆ ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ!

ನವದೆಹಲಿ; ಬಂಗಾರ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಬಿಗಿಯಾದ ಕಣ್ಗಾವಲು ಇಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಸಹ 2026ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಡಾಯ್ಚ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಔನ್ಸ್‌ಗೆ 5,000 ಡಾಲರ್‌ಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಒಂದು ಔನ್ಸ್ ಬಂಗಾರ ಎಂದರೆ ನಿಖರವಾಗಿ 31.1035 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಶುದ್ಧ ಬಂಗಾರ ಎಂದರ್ಥ. ಒಂದು ಔನ್ಸ್​ ಬೆಲೆ ಈಗ 4000-4200 ಡಾಲರ್​ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3,33,700 ರಿಂದ 3,34,000 ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು 2026ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ಸಾವಿರ ಡಾಲರ್​​ ಗೆ ಏರಿಕೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ(ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಪ್ರಕಾರ, 5,000 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ (USD) ಸರಿಸುಮಾರು 4,51,000 ರಿಂದ 4,51,362 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ (INR) ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ) ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಚಿನ್ನವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಾಧಾರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ವರದಿಯು ತನ್ನ 2026 ರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ 4,450 USDಗೆ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಅಂದಾಜಿನ USD 4,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ 3,950 USDಯಿಂದ 4,950 ಡಾಲರ್​ ರವರೆಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ 4,950 ಡಾಲರ್​ ಆಗಲಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2026ರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಲೆಗಳಿಗಿಂತ 14 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಗಮನಿಸಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ 2027ರ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ USD 5,150 ದಾಟಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.

ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಪೂರೈಕೆ-ಬೇಡಿಕೆ ದತ್ತಾಂಶವು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಸ್ಥಿರ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ-ವಹಿವಾಟು ನಿಧಿಗಳಿಂದ (ETF ಗಳು) ಆಭರಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗಳಿಂದ ಮುಂದುವರಿದ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ: ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅಪಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ 853 ಟನ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2026 ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ವಲಯದ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ 1,053 ಟನ್‌ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪೂರೈಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿನ್ನದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಗಣಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯು 2026 ರಲ್ಲಿ 3,715 ಟನ್‌ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡುವಂತಿದೆ.

2026ರಲ್ಲಿ 1,470 ಟನ್‌ಗಳೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾದ ಮರುಬಳಕೆಯ ಚಿನ್ನದ ಪೂರೈಕೆಯು ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಡಾಯ್ಚ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರದಿ, ಚಿನ್ನವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ಇದು 5,000 ಡಾಲರ​ ಗಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಚಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ.

