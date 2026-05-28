ಇರಾನ್​- ಅಮೆರಿಕ ಮರು ಸಂಘರ್ಷ: ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಕುಸಿತ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ

ಇರಾನ್​- ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವೆ ಮರು ಏರ್ಪಟ್ಟ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದರೆ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 28, 2026 at 6:11 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಇರಾನ್​ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಧಾನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಗುರುವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರಗಳು ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ. ಚೆನ್ನೈ, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ವಹಿವಾಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನವು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 2 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕುಸಿದು 4,368.99 ಯುಎಸ್​ ಡಾಲರ್ ತಲುಪಿದ್ದರೆ, ಕೋಮೆಕ್ಸ್​ ಚಿನ್ನವು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ 1.80 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ 4,367.90 ಡಾಲರ್​ಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿತು.

ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ಸ್ಪಾಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಶೇಕಡಾ ಮೂರರಷ್ಟು ಕುಸಿದು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ 71.94 ಡಾಲರ್​ಗೆ ತಲುಪಿದರೆ, COMEX ಬೆಳ್ಳಿಯು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ ಶೇಕಡಾ 3.56 ರಷ್ಟು ಇಳಿದು 72.22 ಡಾಲರ್​ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಹೂಡಿಕೆ ಹಿಂತೆಗೆತ: ಯುಎಸ್-ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷದ ಸುತ್ತಲಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದೆಂಬ ಭಯದಿಂದಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ವಾಪಸ್​ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ, ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹುಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ; ಬೆಲೆಯೂ ಏರಿಕೆ: ಅಮೆರಿಕ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸೇನಾ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್‌ನ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಪಡೆಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ವಾಯುನೆಲೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳ ನಂತರ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಶೇಕಡಾ ಮೂರರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಇದು ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಡಚಣೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಇರಾನಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ತಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಸದಾಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ. ಇರಾನ್‌ನ ಬಂದರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಬಳಿ ಮೂರು ಸ್ಫೋಟಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಇರಾನ್​ ತನ್ನ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇರಾನ್​ ವಿಶೇಷ ಪಡೆಯಾದ ಐಆರ್‌ಜಿಸಿ ಯುಎಸ್ ವಾಯುನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತೀಕಾರದ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಮುಂದಿನ ಆಕ್ರಮಣವು ಬಲವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

