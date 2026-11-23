ಏರಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು ಸೇರಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಇಂದಿನ ದರ ವಿವರ
Gold Price Today: ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಬೆಲೆ 1.9%ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ, ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,24,096 ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿದೆ.
Published : November 23, 2026 at 1:28 PM IST
Gold Price Today: ಸತತ 9 ದಿನಗಳ ಇಳಿಕೆಯ ನಂತರ ಸೋಮವಾರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ (MCX), 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಬೆಲೆ 1.9% ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ, ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,24,096 ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,21,778 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿತ್ತು.
Bullions.co.in ಪ್ರಕಾರ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,52,090 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 3,604.80 ಡಾಲರ್ಗಳಷ್ಟಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯ ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,29,300 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿದೆ (ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆಗಳೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ).
ಇಂಡಿಯಾ ಬುಲಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (IBJA) ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,23,584 ರೂಪಾಯಿಗಳು, 23 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,23,089 ರೂಪಾಯಿಗಳು, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,13,203 ರೂ, 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 92,688 ರೂ ಮತ್ತು 14 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 72,297 ರೂ. ಇದೆ.
ಸೋಮವಾರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೇ.2ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ ಸುಮಾರು 3,600 ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ನಷ್ಟದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ವಲಯದ ಷೇರುಗಳ ಮಾರಾಟದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿದಿರುವುದರಿಂದ, ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭಾವಿಸಿರುವುದೇ ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಣದುಬ್ಬರದ ದತ್ತಾಂಶಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಸಿದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಖಜಾನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಕಾಟ್ ಬೆಸೆಂಟ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸುಮಾರು 93% ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ದರಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೇವಲ 7% ರಷ್ಟಿದೆ. ಕಠಿಣ ನಿಲುವಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನಗದು ಹರಿವಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಬೆಲೆಗಳು 14 ತಿಂಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ನೀತಿಯ ಸುಳಿವುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈಗ ಅಮೆರಿಕದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಿಸಿಇ (PCE) ಹಣದುಬ್ಬರ ವರದಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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