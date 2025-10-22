ETV Bharat / business

ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ ದಿನದಂದು ಭಾರಿ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ: ಒಂದೇ ದಿನ 6 ಸಾವಿರ ರೂ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಬಂಗಾರ; ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ದರ?

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ: ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದೇ ಖುಷಿ ಸಮಾಚಾರ: ಈ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು?

gold-price-today-demand-for-gold-has-decreased
ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ (Getty images)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 22, 2025 at 2:29 PM IST

2 Min Read
ಹೈದರಾಬಾದ್: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 6,000 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗುಣಮಟ್ಟದ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,28,150 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್​​ನ ಗುಣಮಟ್ಟದ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,17,500 ರೂ. ಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.

ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 1,65,000 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು. ಬೆಳ್ಳಿ ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವರು ಈಗ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್​ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

  • ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಎಷ್ಟಿದೆ ದರ: 999.9 ಪ್ಯೂರಿಟಿಯ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ದರ 1,27,025( ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.13ರ ವೇಳೆಗೆ) ರೂ ಇದೆ.
  • 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಆಭರಣ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,16, 600 ರೂ ಇದೆ. ಇಂದು ಸುಮಾರು 3100 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ.
  • ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ರೂ. 1,28,150 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದರೆ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,17,500 ರೂ. ಇದೆ.
  • ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗುಣಮಟ್ಟದ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,28,150 ರೂ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,17,500 ರೂ. ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಗಮನಿಸಿ: ಬಂಗಾರ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿಆಗಾಗ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿವೆ. ಒಂದು ಔನ್ಸ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನದ (31.10 ಗ್ರಾಂ) ಬೆಲೆ $245 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಔನ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 4097 ಡಾಲರ್​ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಸ್ಪಾಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯೂ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದು $3.9 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು $48.39 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವುದು ಅಪರೂಪ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 2013ರ ನಂತರ ಅಂತಹ ಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇಕಡಾ 60 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿವೆ. ಒಂದು ಔನ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ $5,000 ಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದವು.

ಈ ನಡುವೆ ಮಂಗಳವಾರ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್​ ಲಾಭಗಳಿಕೆ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇಕಡಾ 6 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡವು. ಈ ಕುಸಿತವು ಬುಧವಾರ ಏಷ್ಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಔನ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ $4,000 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು. ಬೆಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಯಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಚಿನ್ನ ಉತ್ಪಾದಕರ ಷೇರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಲವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಚಿನ್ನದ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಡಾಲರ್ ವಿನಿಮಯ ದರವು ದೇಶೀಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

