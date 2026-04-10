ಇರಾನ್ - ಅಮೆರಿಕ ಕದನ ವಿರಾಮ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಡುವೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ
ಯುದ್ಧದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮುಂದುವರೆದಿರುವ ನಡುವೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಲೋಹದ ಬೆಲೆ ಇಂದು ಕೊಂಚ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
Published : April 10, 2026 at 12:20 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಶುಕ್ರವಾರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವಹಿವಾಟಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,53,980 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು 10 ರೂ.ನಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,41,148.33 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 9.17 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಿತ್ಯವೂ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಲೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಂದಿನ ದರ?: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,53,980 ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 10 ರೂ.ಗಳ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,41,010.83 ದರ ಇದ್ದು, ಇಂದು 9.17 ರೂ. ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ: ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲೂ ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,53,830 ರೂ., 10 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,41,010.83 ರೂ., 9.17 ರೂ. ಸಣ್ಣ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿಯೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಅದೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಂಡು ಬಂತು. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡಾ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,54,920 ರೂ., 10 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,42,010 ರೂ., 9.17 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಕುಸಿತ: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಹಳದಿ ಲೋಹವು ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 12 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು USD 4,608/ಔನ್ಸ್ಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಇದು ಜೂನ್ 2013 ರ ನಂತರದ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ತಿಂಗಳು ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನದ ಮಂಡಳಿ (WGC) ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹವು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ;
