ಫೆಡ್ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಸ್ಥಿರ: $4220 ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಚಿನ್ನದ ವಹಿವಾಟು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಗಿತದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ $4220 ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಗಿತದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದೆ.
Published : October 29, 2026 at 1:38 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಹಣದುಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ದರವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 3.9 ರಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿಸಿಕೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಗುರುವಾರ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 4,060 ಡಾಲರ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಕಠಿಣ ನಿಲುವು ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಆಘಾತದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ನಿರಂತರ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಇಟಿಎಫ್ ಹರಿವಿನ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಗಿತಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ, ಬಲವಾದ ಬಾಂಡ್ ಆದಾಯ, ಹಣದುಬ್ಬರದ ಆತಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ಕಠಿಣ ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಹಳದಿ ಲೋಹವು ಗಮನಾರ್ಹ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 3,975 ಡಾಲರ್ನಿಂದ ಮತ್ತು 4,225 ಡಾಲರ್ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಕೆಡಿಯಾ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಜಯ್ ಕೆಡಿಯಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುವ ಬದಲು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಫೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 3.75-4 ರಷ್ಟು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದರೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಮಾರಾಟದ ಒತ್ತಡ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಹುತೇಕ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸುದ್ದಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಬೆಂಬಲ: ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ನಿರಂತರ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ, ಇಟಿಎಫ್ ಹರಿವಿನ ಹೆಚ್ಚಳ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ವೆಚ್ಚಗಳ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಮಧ್ಯೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟಿಎಫ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸುಮಾರು $10 ಬಿಲಿಯನ್ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 39 ಟನ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದವು. ಇದು ನಿರಂತರ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಿದ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಸವಾಲು: ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, 2008 ಮತ್ತು 2022 ರಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು 100 ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ದರ ಏರಿಕೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ರೆಂಟ್ 110 ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಇಂಧನ ಆಧಾರಿತ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಚಿನ್ನದ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ತಡೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆಯಾದರೂ ಅದು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿ ಸರಳಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮರುಚೇತನಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಡಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿನ್ನದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕೆಡಿಯಾ ಅವರು, ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ 4,220 ಡಾಲರ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರಂತರ ಚಲನೆಯು ಬಲವರ್ಧನೆಯ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. $4,640 ಕಡೆಗೆ ಹೊಸ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಇದು ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು. ಕೆಳಮುಖವಾದಲ್ಲಿ ಅದು $3,975 ನಷ್ಟು ಉಳಿಯಬಹುದು. ನಂತರ ಅದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ $3,900 ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿದೆ. ತೀವ್ರ ಕುಸಿತದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ $3,820 ಮುಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಂಬಲ ವಲಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: