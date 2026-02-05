ETV Bharat / business

ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ: ಆದರೂ, ಈ ವರ್ಷ ಚಿನ್ನದ ರೇಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ!

ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಭಾರೀ ಏರಿಳಿತ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ಹೆಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

GOLD PRICE IN 2026
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 5, 2026 at 2:00 PM IST

2 Min Read
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಜಾಗತಿಕ ಏತಪಾತದಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರಿಳಿತ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, 2026ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ವೇಳೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯುಬಿಎಸ್‌ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇನ್ನು ಐದಾರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ (28.35 ಗ್ರಾಂ) 6,200 ಅಮೆರಿಕನ್​ ಡಾಲರ್​ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹಳದಿ ಲೋಹವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಇಂದಿನ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್​​ಗೆ 4900 ಡಾಲರ್​ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದರ ಶೇಕಡಾ 25ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀತಿಗಳು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹೆಚ್ಚಳ, ಇತರ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಕೊರತೆ, ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿನ ರಾಜಕೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಯುಬಿಎಸ್​ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ.

ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಕುಸಿತ: ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದೊಂದು ವಾರದಿಂದ ಭಾರೀ ಏರಿಳಿಕೆ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯು ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ, ದಿಢೀರ್​ ಇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಲೋಹವು ಶೇಕಡಾ 8 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಕಳೆದೆರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ತುಸು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಬೆಳ್ಳಿಯು ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್​​ಗೆ 77 ಡಾಲರ್​ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಚೀನಾ ಏಕಮುಖವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ದಾಸ್ತಾನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇಟಿಎಫ್​ಗಳು ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸುತ್ತವೇ ಇವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 202-23ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಬೆಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೃಢವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಗಿಂತ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಜೆಪಿ ಮಾರ್ಗನ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಅದರ ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಏತಪಾತ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು ಗುರುವಾರವೂ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡವು. ನಿಪ್ಪಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಟಿಎಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಿಇಇಎಸ್ 125.43 ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಬುಧವಾರ 129.60 ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ 3.22 ಪ್ರತಿಶತ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿತು. ನಿಪ್ಪಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಲ್ವರ್ ಇಟಿಎಫ್ 233.91 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ 265.57 ರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಕೂಡ ಶೇ 11.90 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

