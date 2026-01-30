ETV Bharat / business

ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 14 ಸಾವಿರ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಬಂಗಾರ: 20 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿದ ಬೆಳ್ಳಿ; ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

ಲಾಭ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ ಸುಮಾರು 14 ಸಾವಿರ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೆಜಿಗೆ 20 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.

Gold and silver price
20 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿದ ಬೆಳ್ಳಿ; ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? (Getty images)
By PTI

Published : January 30, 2026 at 10:02 PM IST

2 Min Read
ನವದೆಹಲಿ: ದುರ್ಬಲ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಚೇತರಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭಾರಿ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಲೋಹಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 14,000 ರೂ. ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕೆಜಿಗೆ 20,000 ರೂ. ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತು.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಶೇಕಡಾ 99.9 ರಷ್ಟು ಶುದ್ಧತೆಯ ಚಿನ್ನವು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 14,000 ರೂ. (ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) 1,69,000 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಲೋಹವು 12,000 ರೂ. ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ 1,83,000 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು.

ಇನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕೆಜಿಗೆ ಸುಮಾರು 20,000 ರೂ. ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, 3,84,500 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. (ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ). ಹಿಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 19,500 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 4,04,500 ರೂ.ಗಳ ಮುಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿತ್ತು.

ಬಹು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಲಾಭದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬಂತು ಎಂದು ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್‌ನ ಸರಕುಗಳ ಹಿರಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಸೌಮಿಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದರು. ಅಮೆರಿಕನ್​ ಡಾಲರ್‌ನಲ್ಲಿನ ಚೇತರಿಕೆಯು ಬುಲಿಯನ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಅಮೆರಿಕದ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗ ಸ್ಥಗಿತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್‌ಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಚಿನ್ನವು ಔನ್ಸ್‌ಗೆ USD 5,100 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯು ಔನ್ಸ್‌ಗೆ USD 105 ಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಕ್ಕಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಕೋಟಕ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್‌ನ AVP ಕಮಾಡಿಟಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಕೈನಾತ್ ಚೈನ್‌ವಾಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆವಿನ್ ವಾರ್ಷ್ ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್‌ನ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ: ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್‌ನ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಕೆವಿನ್ ವಾರ್ಷ್ ಅವರನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇನ್​ ಕ್ರೆಡ್​ ಮನಿಯ ಸಿಇಒ ವಿಜಯ್​ ಕುಪ್ಪಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

