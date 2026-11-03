ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭಕರ?: 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಲಾಭವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾಲಾವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂಬ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : November 3, 2026 at 11:38 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿ ಶುಭ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಈ ಖರೀದಿ ಕೇವಲ ಸಂಪ್ರದಾಯವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೂ ನಂಟು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಖರೀದಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ವಿವಿಧ ಕಾಲಾವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಿವೆ ಎಂಬ ಕುರಿತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಪ್ರತಿ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಹೂಡಿಕೆಯು ಎಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಲ್ಲದಾಗಿತ್ತು? ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಈ ಎರಡೂ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಯಾವುದು ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ 50,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೇಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದೆ.
ರಿದ್ದಿ - ಸಿದ್ಧಿ ಬುಲಿಯನ್ಸ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಕೊಠಾರಿ 2016 ಮತ್ತು 2025ರ ನಡುವಿನ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದ ಖರೀದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯೊಂದನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂತಹ ತಂತ್ರ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಒಟ್ಟು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೌಲ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಹೂಡಿಕೆಯು ಸುಮಾರು 15.90 ಲಕ್ಷ ರೂಗೆ ಸಮನವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 218ರಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು.
ವಾರ್ಷಿಕೀಕೃತ ಆದಾಯವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 20.4 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆ: ಇದೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಸಿಗುವ ಲಾಭವು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು 50,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಂತೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ಸುಮಾರು 8.8 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೌಲ್ಯವು ಸುಮಾರು 17.28 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಶೇಕಡಾ 246 ರಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 21.8 ರಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು.
ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಬೆಳ್ಳಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು: ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶ. 2017 ಮತ್ತು 2018ರ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬೆಳ್ಳಿಯು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 40,000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು. ವಿವಿಧ ಬೆಲೆ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಸ್ವಾಧೀನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಾಸರಿ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹೂಡಿಕೆ ಗಳಿಕೆ: ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಧಿಯು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. 2021 ರಿಂದ 2025 ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು 50,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು, ಒಟ್ಟು 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಯು ಸುಮಾರು 39 ಗ್ರಾಂನಷ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಈಗಿನ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 5.58 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹೂಡಿಕೆಯು ಸುಮಾರು 3.2 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರ ಈಗಿನ ಮೌಲ್ಯ 6.29 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಇದು ವಾರ್ಷಿಕ 32.7 ಶೇಕಡಾ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದ್ದರೆ, ಚಿನ್ನದ ವಾರ್ಷಿಕ ಲಾಭವು ಶೇ 28.2ರಷ್ಟಾಗಿದೆ.
ಕೊಠಾರಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವು, ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಧಿಯ ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. 2021ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು, ತದನಂತರ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆದ ಏರಿಕೆಯಿಂದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ 2024 ರಿಂದ 2026ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆದರು.
ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಏನನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು?: ಖರೀದಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಯ ಕಾಯುವ ಬದಲು ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಿಗಬಹುದಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಈ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು, ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಲೋಹವನ್ನು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಲೋಹವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ, ಈ ವಿಧಾನವು ಖರೀದಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಾಸರಿ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಧಿಯು ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಹೋಲಿಕೆಯು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 10 ವರ್ಷಗಳ ಹೂಡಿಕೆಯು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರೆ, 5 ವರ್ಷಗಳ ಹೂಡಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಅವಧಿಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬಲವಾದ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಇಂತಹ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸರಕು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞ ಅನುಜ್ ಗುಪ್ತಾ, ಹಿಂದಿನ ಆದಾಯಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಖಾತರಿಯಾಗಲಾರವು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಖರೀದಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಜಿಎಸ್ಟಿ, ಶೇಖರಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಹಿವಾಟು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸಹ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
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