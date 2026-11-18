ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ: ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಲು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವರ್ಷ ಬೇಕು ಎಂದ ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್
ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರಲಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಹೆಚ್ಚಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
Published : November 18, 2026 at 7:13 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಈಗ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಳದಿ ಲೋಹದ ಬಗ್ಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಲು ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳೇ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಒತ್ತಡದಲ್ಲೇ ಇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಏರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಬಹುದು.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ: ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಂತ್ರಗಾರ್ತಿ ಲೀನಾ ಥಾಮಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ, ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಏರಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್ಗಳ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೂಡಿಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗೆ ಆಧಾರವಾಗಲಿದೆ. 2028ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 5,600 ಡಾಲರ್ವರೆಗೆ ಏರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಬೆಲೆ ಏರಲಿದೆ ಎಂದೂ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. 2027ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ 4,650 ಡಾಲರ್ ತಲುಪಬಹುದು ಎಂಬ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದೆ.
ಇತ್ತ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಆಧಾರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನ ಮಂಡಳಿ (WGC) ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆಯಾದರೆ ಖರೀದಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ಆಭರಣ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಆಧಾರವಾಗಬೇಕು. ಆದರೆ, ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ ಆದರೆ ಖರೀದಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಬಲವಾದ ಅಮೆರಿಕ ಡಾಲರ್ ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 6.3 ಪ್ರತಿಶತ ಇಳಿದು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 3,913 ಡಾಲರ್ಗೆ ಬಂತು. ನವೆಂಬರ್ 12ರ ವೇಳೆಗೆ ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಳಿದು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 3,870 ಡಾಲರ್ ಆಯಿತು.
ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್: ಇತ್ತ ಭಾರತದ ಚಿನ್ನದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಫಂಡ್ಗಳು (ಇಟಿಎಫ್) ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲೂ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದವು. ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಆಸಕ್ತಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಕಂಡರು ಎಂದು ಡಬ್ಲ್ಯುಜಿಸಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 2.33 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಳಿದಿದ್ದು, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,31,095 ರೂಪಾಯಿ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ 15 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
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