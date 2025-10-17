ನಿಲ್ಲದ ಚಿನ್ನದ ಓಟ!; 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1.35 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ ಬಂಗಾರ: ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ 2.30 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಮುಟ್ಟಬಹುದು; MOFSL ವರದಿ
ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1.35 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಬಹುದು. ಇನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 2.3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
By PTI
Published : October 17, 2025 at 5:30 PM IST
ಮುಂಬೈ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 4,500 ಡಾಲರ್ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಂದ ಆಗುತ್ತಿರುವ ನಿರಂತರ ಖರೀದಿಗಳು, ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಏಷ್ಯಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಚಿನ್ನದ ದರ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮೀರಿಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿ: ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆದಾಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿ ಮೀರಿಸಿದೆ. ಬಲವಾದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೂರೈಕೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಔನ್ಸ್ಗೆ ಸುಮಾರು 75 ಡಾಲರ್ಗೆ ಏರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇಕಡಾ 50 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 4,000 ಡಾಲರ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ದಾಟಿ, ಈ ವರ್ಷ ಶೇ 35 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿವೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ: ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ದರ ಕಡಿತದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಹಳದಿ ಲೋಹದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಅದ್ಭುತ ಏರಿಕೆಯು ಹಣಕಾಸಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ ಡಾಲರ್ನಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಹೊಸ ವಿತ್ತೀಯ ಜೋಡಣೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿ ಏಷ್ಯಾ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (MOFSL) ನ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಮಾನವ್ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
1.35 ಲಕ್ಷ ರೂಗೆ ಬಂಗಾರ ಏರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವಾರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1.20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು 1.35 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
2.3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ - ಭವಿಷ್ಯ: ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಶೇ. 60 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 2.3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. 100 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ದುರ್ಬಲ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮತ್ತು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದೃಢವಾದ ರೂಪಾಯಿ, ಜಾಗತಿಕ ಚಿನ್ನದ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಚೀನಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಬಂಗಾರದ ದರ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
600 ಟನ್ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಸಿದ ಜಾಗತಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು: 2025ರ ಮೊದಲ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸುಮಾರು 600 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಜಾಗತಿಕ ಚಿನ್ನದ ವಿನಿಮಯ - ವಹಿವಾಟು ನಿಧಿಗಳು 450 ಟನ್ಗಳ ಒಳಹರಿವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಇದು 2020 ರ ನಂತರದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಖರೀದಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣವು ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಸಂಶೋಧನೆ, ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ನವನೀತ್ ದಮಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ನಿರಂತರ ಹಣಕಾಸಿನ ಕಾಳಜಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಕಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನಿಂದ ಸನ್ನಿಹಿತ ದರ ಕಡಿತದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು MOFSL ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಪೂರೈಕೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಗಣಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಗಿತತೆ, ಅದಿರು ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಬಿಗಿಯಾದ ಪರಿಸರ ಮಾನದಂಡಗಳು ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಚಲ್ಲಲಾಗಿದೆ.
300 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾರತ: ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಭಾರತವು 2025ರ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ವೇಳೆಗೆ ಸುಮಾರು 300 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು 3,000 ಟನ್ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆದ್ಯತೆಗಳು, ಬಿಸಾಡಬಹುದಾದ ಆದಾಯಗಳ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಲೋಹದ ಪಾತ್ರವು ಸ್ಥಿರವಾದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ದಿನದಿನಕ್ಕೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಬೆಳ್ಳಿ: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಏರಿಕೆಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸೌರಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು AI ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇದು ನಿರಂತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನ - ಬೆಳ್ಳಿ ಅನುಪಾತವು ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 110 ರಿಂದ ಸುಮಾರು 81-82 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಪೂರೈಕೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೇಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ಸತತ ಐದನೇ ವರ್ಷವೂ ಮುಂದುವರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರುವ ರಚನಾತ್ಮಕ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾರತದ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ದೃಢವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ, ಕಳೆದ ಹತ್ತು ದೀಪಾವಳಿ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಏಳರಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಹಬ್ಬದ ಪೂರ್ವದ ಲಾಭಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೀಪಾವಳಿ ನಂತರದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಓಸ್ವಾಲ್ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
