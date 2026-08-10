ETV Bharat / business

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಯಾವುವು?

ಹಣದುಬ್ಬರದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು, ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಚಾಲಕವಾಗಿವೆ.

gold-looks-beyond-war-as-inflation-monetary-policy-steer-prices-report
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ANI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 10, 2026 at 4:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘರ್ಷ, ಹಣದುಬ್ಬರ, ಬಡ್ಡಿದರ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವರ ಎಚ್​1 2026 ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ವರದಿಯ ಅನುಸಾರ, ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅಪಾಯಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿದರಗಳೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಣದುಬ್ಬರ, ನೈಜ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಗಳ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಇಟಿಎಫ್ ಒಳಹರಿವು, ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಲು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.

ಸುಂಕಗಳು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತವೆ. 2026ರ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಣದುಬ್ಬರ, ಫೆಡ್‌ ಸಂವಹನ, ಜಾಗತಿಕ ದ್ರವ್ಯತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯ ಹರಿವುಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

"ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಏರಿಳಿತಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದಾದರೂ ರಚನಾತ್ಮಕ ಬೇಡಿಕೆಯು ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿವೆ" ಎಂದು ಎಂಒಎಫ್​ಎಸ್​ಎಲ್​ನ ಸರಕು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಮಾನವ್ ಮೋದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮೀಸಲು ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ, ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಖರೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೇಡಿಕೆಯ (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ) ಮೂಲಕ ಚೀನಾ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಜಪಾನ್‌ನಿಂದ ನೀತಿಯನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುವ ಕ್ರಮವು ಜಾಗತಿಕ ದ್ರವ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಇಳಿಕೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಉಳಿಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿಯಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ, ವಿತ್ತೀಯ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತದ ಬಗೆಗಿನ ಆತಂಕಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

MONETARY POLICY
GOLD SLIVER PRICE
WHY GOLD SOARING
GOLD LOOKS BEYOND WAR

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.