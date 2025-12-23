ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ; 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ 1.38 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆ; ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಈಗ 2,14,500 ರೂ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,38,200 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸರಾಫಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : December 23, 2025 at 10:57 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಬೆಲೆ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿವೆ. ಸೋಮವಾರ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,38,200 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಒಂದೇ ದಿನ 1,685 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸರಾಫಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಸಹ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ಸೋಮವಾರ 10,400 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 2,14,500 ರೂ.ಗೆ (ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು HDFC ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ನ ಸರಕುಗಳ ಹಿರಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಸೌಮಿಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನವು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 80.85 USD ಅಥವಾ 1.86 USD ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 4,420.35 USD ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಹಣಕಾಸಿನ ಕಾಳಜಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಆಸಕ್ತಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿಯತ್ತ ಚಿತ್ತ ಹರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪಾಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಯು ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ 2.31 USD ಅಥವಾ 3.44 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 69.45 USD ರಷ್ಟು ಜೀವಮಾನದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿರುವುದು, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹೂಡಿಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಬಲವಾದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೋಟಕ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ನ ನಿಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸತೀಶ್ ದೊಂಡಪತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಆಗ್ಮಾಂಟ್ನ ಸಂಶೋಧನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ರೆನಿಶಾ ಚೈನಾನಿ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಅಡಚಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಳ್ಳಿ ದಾಸ್ತಾನುಗಳು ತೀವ್ರ ಪೂರೈಕೆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿವೆ, ಇದುವೆ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ?:
- 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಕ್ಕೆ 1,38, 550 ರೂ ಇದೆ.
- 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಆಭರಣ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ 1,27,000 ರೂ ದರ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ 1,24,800 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು.
ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:
ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಏರಿಳಿಯುವ ದೈತ್ಯ, ಐಷಾರಾಮಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್! ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರಕ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್
2026ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹೇಗಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ; ಇಲ್ಲಿವೆ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6 ಮಂತ್ರಗಳು!
2026ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ ಶೇ 7.5ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಕೇರ್ ಎಡ್ಜ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್