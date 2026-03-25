1ವಾರದಲ್ಲಿ 12-15 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಕುಸಿತದ ಬಳಿಕ ಇಂದು 3,750 ರೂ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಬಂಗಾರ; ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳ!

ಸತತ ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದವು. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

SENSEX
3,750 ರೂ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಬಂಗಾರ; ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳ!
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 25, 2026 at 7:16 PM IST

2 Min Read
ನವದೆಹಲಿ: ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು ₹12,000 – ₹15,000 ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ,ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3,750 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ (ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ):

24ಕ್ಯಾರೆಟ್​ (999 ಪ್ಯೂರಿಟಿ ): ₹1,44,000 – ₹1,46,780 ರೂ. ಇತ್ತು.

22ಕ್ಯಾರೆಟ್​ (ಆಭರಣ ಚಿನ್ನ): ₹1,32,000 – ₹1,34,500

ನಗರವಾರು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.

(24K / 10 ಗ್ರಾಂ )

  • ದೆಹಲಿ: ₹1,44,300 – ₹1,44,570
  • ಮುಂಬೈ: ₹1,44,300 – ₹1,44,860
  • ಬೆಂಗಳೂರು: ₹1,44,300 – ₹1,45,100
  • ಚೆನ್ನೈ: ₹1,44,300 – ₹1,45,280

ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದ ಕುಸಿತದ ಹಾದಿ

  • ಮಾರ್ಚ್ 18ರ ಸುಮಾರು - 24ಕ್ಯಾರೆಟ್​ : ₹1,57,000 – ₹1,58,000 / 10ಗ್ರಾಂ
  • ಮಾರ್ಚ್ 22 - 24ರ ಕನಿಷ್ಠ - ₹1,35,000 – ₹1,40,000 / 10ಗ್ರಾಂ
  • ಒಟ್ಟು ಕುಸಿತ: 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು ₹12,000 – ₹15,000

ಇದು ಕಳೆದ 40+ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ವಾರದ ಕುಸಿತ ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚೀನಿವಾರು ಪೇಟೆಯ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಗಮನಿಸಿ: ಬೆಲೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, GST, ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸೇರಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.

ಸತತ ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ: ಸತತ ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದವು. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿದಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ಕಂಡು ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಸುಮಾರು 2 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡವು. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಬಿಎಸ್‌ಇಯ 30 ಷೇರುಗಳ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 1,205 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 75,273.45 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ದಿನದ ವಹಿವಾಟಿನ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 1,781.31 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 75,849.76 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು. 50 ಪ್ರಮುಖ ಷೇರುಗಳ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಇಯ ನಿಫ್ಟಿ 394.05 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ 1.72 ಪ್ರತಿಶತ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 23,306.45 ವ್ಯವಹಾರ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು.


