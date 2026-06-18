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ಕಸ್ಟಮ್ಸ್​ ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಆಮದು

ಸುಂಕ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಮೊದಲ ಶೇ 75 ರಿಂದ 100ಟನ್​ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನ ಈ ತಿಂಗಳು 25 ರಿಂದ 30 ಟನ್​ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ.

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ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (ANI)
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By PTI

Published : June 18, 2026 at 2:42 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್​ ಸುಂಕವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಭಾರತದ ಚಿನ್ನದ ಆಮದಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು ಶೇ. 70 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, 25 - 30 ಟನ್‌ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೇ 13ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಮದು ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇ 6ರಿಂದ ಶೇ 15ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಸುಂಕ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಮೊದಲು ಶೇ 75ರಿಂದ 100ಟನ್​ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನ ಈ ತಿಂಗಳು 25 ರಿಂದ 30 ಟನ್​ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಂತರ ಚಿನ್ನದ ಆಮದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಾಸಿಕ ಒಳಹರಿವು ಹಿಂದಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಆಭರಣಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಚಿನ್ನದ ಏರಿಳಿತದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೌಲ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಭಾರತದ ಚಿನ್ನದ ಆಮದು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ. 34 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3.41 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. 2026ರ-27ರ ಏಪ್ರಿಲ್​ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆಮದು 60.14ರಷ್ಟಿಂದ 9.04 ಬಿಲಿಯನ್​ ಡಾಲರ್​ ತಲುಪಿದೆ.

ಕಳೆದ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆಮದು ಶೇ.24 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ 71.98 ಬಿಲಿಯನ್​​​ ಡಾಲರ್​​​​​ಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪರಿಮಾಣದ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಮದು ಶೇ.4.76 ರಷ್ಟು ಇಳಿದು 721.03 ಟನ್‌ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಭರಣ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಮರುಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಎಂದಿಗೂ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಈಗ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಚೀನಾ ಮೊದಲಿದೆ. ಈ ಆಮದಿಗೆ ಜ್ಯೂವೆಲ್ಲರಿ ಉದ್ಯಮಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಆಮದುಗಳು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯದ ಗಣನೀಯ ಹೊರಹರಿವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕರೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಮೇಲಿನ ಆಮದು ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

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ಲೋಹಗಳ ಮೇಲೆ ಆಮದು ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಎಫೆಕ್ಟ್​: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1.64 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ

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