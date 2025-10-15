10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಈಗ 1ಲಕ್ಷದ 30 ಸಾವಿರ ರೂ.; ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ 1,85,000 ರೂ.; ಜೀವಮಾನದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ ಬಿಳಿ ಲೋಹ
ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ 1.3 ಲಕ್ಷ ರೂ. ತಲುಪಿದ್ದು. ಮಂಗಳವಾರ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ 2,850 ರೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
Published : October 15, 2025 at 8:35 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಮಂಗಳವಾರ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 2,850 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,30,800 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. 'ಧಂತೇರಾಸ್' ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಖರೀದಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸರಾಫಾ ಸಂಘದ ಪ್ರಕಾರ, 99.9 ಪ್ರತಿಶತ ಶುದ್ಧತೆಯ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹ ಸೋಮವಾರ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,27,950 ರೂ.ಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತ್ತು.
99.5 ಪ್ರತಿಶತ ಶುದ್ಧತೆಯ ಚಿನ್ನವು ಮಂಗಳವಾರ 2,850 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ (ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ದಾಖಲೆಯ 1,30,200 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಅಂದರೆ 2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಶೇ65.67 ಶೇ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳು , ಪೂರೈಕೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ದೇಶೀಯ ಹೂಡಿಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ದುರ್ಬಲ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿವೆ. ಏರಿಕೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹಾಗೇ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಡಿದಾದ 'ವಿ - ಆಕಾರದ' ಬೆಲೆ ಕ್ರಮವು ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಳಿತದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ನ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ದಿಲೀಪ್ ಪರ್ಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ಕೂಡ 6,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 1,85,000 ರೂ.ಗಳ ಜೀವಮಾನದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ (ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ), ಇದು ಸತತ ಐದನೇ ದಿನದ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಲೋಹವು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 1,79,000 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತು.
ರೂಪಾಯಿ ಕುಸಿತವೇ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ: ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಋತುವಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ 12 ಪೈಸೆ ಕುಸಿದು 88.80 ರಷ್ಟು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದು, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸಕ್ತ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 95,300 ರೂ. ಅಥವಾ ಶೇ. 106.24 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2024 ರಂದು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ರೂ. 89,700 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಸತತ ಎಂಟು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನ, ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 4,179 ಡಾಲರ್ಗಳ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ದರ ಕಡಿತದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಬೃಹತ್ ವಿನಿಮಯ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಧಿ (ಇಟಿಎಫ್) ಒಳಹರಿವು. ಡಾಲರ್ ಅಪಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಗಿತ ಮುಂದುವರಿದಿರುವುದರಿಂದ ಯುಎಸ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲಿನ ಕಳವಳಗಳಿಂದಾಗಿ ಲೋಹವು ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಿರೇ ಅಸೆಟ್ ಶೇರ್ ಖಾನ್ನ ಸರಕು ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರವೀಣ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.
ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಳಕೆದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಬಿಳಿ ಲೋಹದ ಬೆಲೆಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗಿಂತ ಶೇ. 10-15 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಬಲವಾದ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬ ಸಂಬಂಧಿತ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಇಟಿಎಫ್ಗಳು ಹೊಸ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ರೂ. 1,94,639 ಕ್ಕೆ ಏರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಇದು ಔನ್ಸ್ಗೆ USD 59.89 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ರಿಯಾ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
