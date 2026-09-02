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ಇರಾನ್​ - ಅಮೆರಿಕ ​ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ, ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ದರ!

ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನವೂ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.

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ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By PTI

Published : September 2, 2026 at 3:08 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಇರಾನ್​ - ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಘರ್ಷ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಪರಿಣಾಮ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇತ್ತ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಸತತ ಏಳನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ದರ ಕುಸಿತ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ದರದಲ್ಲಿ 1,559 ಕುಸಿದಿದೆ.

ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್​ಚೆಂಜ್(MCX)​ನಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್​ ವಿತರಣೆಯ ಹಳದಿ ಲೋಹದ ಬೆಲೆ 1,559 ರೂ. ಅಂದರೆ 1.03ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡು 10ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ದರ 1.50.170 ರೂ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆ ಚಿನ್ನದ ದರ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,51,729ರೂ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಪ್ಪಂದದ ದರವು 1,753 ರೂ. ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 1.14 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,51,540ರೂ. ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್‌ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ​ ಬಹ್ರೇನ್, ಕುವೈತ್, ಜೋರ್ಡಾನ್ ಮತ್ತು ಇರಾಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಟೆಹ್ರಾನ್ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇದು ಸಂಘರ್ಷದ ಆತಂಕವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಚಾಯ್ಸ್​ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್​ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗದ ಸರಕು ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ವಿಶ್ಲೇಷಕರಾದ ಆಮಿರ್​ ಮಕ್ಡಾ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷವು ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಏರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ದರ ಏರಿಕೆಯ ಆತಂಕವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಬೆಲೆಗಳು ಮೂರು ವಾರಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದರು

ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನವೂ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ 46.46 ಡಾಲರ್ ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 1.06 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 4,349.94 ಡಾಲರ್‌ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿರುವ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂಘರ್ಷವು ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಚಿನ್ನದಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೇ 1ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದು, ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲೇ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಮುದ್ರೆಕ್ಸ್​ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಅಕ್ಷತ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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