ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಹೊಸ ದಾಳಿ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ: ಹಣದುಬ್ಬರ, ಬಡ್ಡಿದರ ಏರಿಕೆಯ ಭೀತಿ
ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಹೊಸ ದಾಳಿಗಳು ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಮಂಗಳವಾರ ಚಿನ್ನ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.
By PTI
Published : May 26, 2026 at 4:47 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕದ ಹೊಸ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ತನ್ನ ಬಲ ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮಂಗಳವಾರದ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು 1,107 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, 1.57 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬೆಲೆ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ (ಶೇ 99.9 ಶುದ್ಧತೆ) ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ₹15,889 ರೂ ಇದೆ. ಅದೇ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ (ಶೇ 91.6ರಷ್ಟು ಶುದ್ಧತೆ) ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ₹14,565 ಇದೆ.
ಇನ್ನು ಚೀನಿವಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಚಿನ್ನದ ಒಪ್ಪಂದವು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದೆ. MCX ನಲ್ಲಿ 4,810 ಲಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,061 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 0.65 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 1,61,320 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರ ದೇಶೀಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವು ಎಂದು ಲೆಮನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ನ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಗೌರವ್ ಗರ್ಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನೆ ಇರಾನಿನ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಘರ್ಷದ ಭೀತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಸರಕು ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಮಾನವ್ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ವಾರದ ಕುಸಿತದ ನಂತರ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಚೇತರಿಕೆಯು ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಡುವೆ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರವು ಔನ್ಸ್ಗೆ 1 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕುಸಿದು 4,524.73 ಡಾಲರ್ ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಜೂನ್ ವಿತರಣೆಗಾಗಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಚಿನ್ನದ ಭವಿಷ್ಯದ ದರವು 0.1 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 4,525.30 ಡಾಲರ್ ಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರುಬಿಯೊ ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇಂಧನ ಆಧಾರಿತ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಭೀತಿಗಳಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ತಮ್ಮ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸಂಘರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರವು ಸುಮಾರು 15 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಗ್ಮಾಂಟ್ನ ಸಂಶೋಧನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ರೆನಿಶಾ ಚೈನಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
