ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಬಲಗೊಂಡ ಡಾಲರ್​, ಇಳಿಕೆಯತ್ತ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ

ಡಾಲರ್​ ದುರ್ಬಲತೆಯಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 54ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತೆ​ ಏರಿಕೆ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಇದು ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

November 24, 2025 at 1:28 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್​ ಮೌಲ್ಯ ಬಲಗೊಂಡಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ದುರ್ಬಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್​ ವಿತರಣೆಯ ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್​ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 1,477 ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,22,714 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೇ 9,400 ಲಾಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದೆ.

ಬಂಗಾರದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಒತ್ತಡ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್​ ವಿತರಣೆಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯೂ 1,176 ಅಥವಾ 0.76ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯು 1,52,975 ರೂ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆರು ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಡಾಲರ್​ 100 ಅಂಕಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್​ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಗರಿಷ್ಠಮಟ್ಟದ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇದು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್​ ಹಾಕಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಾಮೆಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 39.10 ಡಾಲರ್​ ಅಥವಾ 0.95ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಔನ್ಸ್​ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 4,076 ಡಾಲರ್​ ಗೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಡಿಸೆಂಬರ್​ನ ಪ್ಯೂಚರ್​ ಬೆಲೆ 0.74 ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಔನ್ಸ್​ ಬೆಲೆ 49.54 ಡಾಲರ್​ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಸೋಮವಾರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಫೆಡರಲ್​ ರಿಸರ್ವ್​ ನೀತಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನ ದರ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಬುಧವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಅಮೆರಿಕದ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಮೇಲೂ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಿಲಯನ್ಸ್​ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯ ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧಕ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಜಿಗರ್​ ತ್ರಿವೇದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಫೆಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ದರ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ ನಂತರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ದರ ಕಡಿತದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬದಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಫೆಡ್​ ರೇಟ್​ ಕಡಿತದ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಕಡಿತದ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ಶೇ. 70ರಷ್ಟು ಇದ್ದು, ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ ಬಲವಾದ ಉದ್ಯೋಗ ದತ್ತಾಂಶದ ನಂತರ ಇದು ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವರ್ಷ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಶೇ 54ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಖರೀದಿಯ ಸುಸ್ಥಿರ ಬೆಂಬಲ, ಭೌಗೋಳಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಡುವೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.

ಈ ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಜಿಡಿಪಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹಣದುಬ್ಬರ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂಬರುವ ಆರ್ಥಿಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್‌ನ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.

