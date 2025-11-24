ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಬಲಗೊಂಡ ಡಾಲರ್, ಇಳಿಕೆಯತ್ತ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ
ಡಾಲರ್ ದುರ್ಬಲತೆಯಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 54ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಇದು ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
Published : November 24, 2025 at 1:28 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಬಲಗೊಂಡಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ದುರ್ಬಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವಿತರಣೆಯ ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 1,477 ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,22,714 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೇ 9,400 ಲಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದೆ.
ಬಂಗಾರದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಒತ್ತಡ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ ವಿತರಣೆಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯೂ 1,176 ಅಥವಾ 0.76ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯು 1,52,975 ರೂ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆರು ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಡಾಲರ್ 100 ಅಂಕಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಗರಿಷ್ಠಮಟ್ಟದ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇದು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಾಮೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 39.10 ಡಾಲರ್ ಅಥವಾ 0.95ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಔನ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 4,076 ಡಾಲರ್ ಗೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಡಿಸೆಂಬರ್ನ ಪ್ಯೂಚರ್ ಬೆಲೆ 0.74 ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಔನ್ಸ್ ಬೆಲೆ 49.54 ಡಾಲರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಸೋಮವಾರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ನೀತಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನ ದರ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಬುಧವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಅಮೆರಿಕದ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಮೇಲೂ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯ ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧಕ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಜಿಗರ್ ತ್ರಿವೇದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫೆಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ದರ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ ನಂತರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ದರ ಕಡಿತದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬದಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಫೆಡ್ ರೇಟ್ ಕಡಿತದ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು 25 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಕಡಿತದ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ಶೇ. 70ರಷ್ಟು ಇದ್ದು, ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ ಬಲವಾದ ಉದ್ಯೋಗ ದತ್ತಾಂಶದ ನಂತರ ಇದು ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವರ್ಷ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಶೇ 54ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖರೀದಿಯ ಸುಸ್ಥಿರ ಬೆಂಬಲ, ಭೌಗೋಳಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಡುವೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಈ ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಜಿಡಿಪಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹಣದುಬ್ಬರ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂಬರುವ ಆರ್ಥಿಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.
