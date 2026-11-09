ದೀಪಾವಳಿ ಬಳಿಕ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು; ಕುಸಿದ ಷೇರು
ಧನತ್ರಯೋದಶಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ದರ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ನಾಗಾಲೋಟ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.
Published : November 9, 2026 at 1:18 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕಳೆದ ವಾರ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಿದ್ದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರಗಳು ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏರಿವೆ. ಧನ ತ್ರಯೋದಶಿಯ ಬಳಿಕ ಚಿನ್ನದ ದರ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ನಾಗಾಲೋಟ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು, ಇಂದಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,801 ರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ವಾರದ ಆರಂಭದ ದಿನವಾದ ಸೋಮವಾರ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ 1,801 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 1,44,353 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಎಂಸಿಕ್ಯೂ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ವಿತರಣೆಯ ಚಿನ್ನದ ಒಪ್ಪಂದಗಳು 1.26 ಅಥವಾ 1,891 ರೂ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ದರ 1,44,353 ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನದ ದರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಔನ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ 1.43ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 4,128.83 ಡಾಲರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಹೀಗಿದೆ..: ಹಳದಿ ಲೋಹದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಕೂಡ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಟ್ರೇಡ್ಗಳ ನಡುವೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವಿತರನೆಯ ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿ ಶೇ.2.05ರಷ್ಟು ಅಥವಾ 3,803ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ, ಕೆ.ಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ 1,88,903 ರೂ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೆಂಜ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕುಸಿದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ದೀಪಾವಳಿ ವಿಶೇಷ ಮುಹೂರ್ತದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬಳಿಕ ಸೋಮವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಮುಖ್ಯ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯ ನಂತರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಲಾಭವನ್ನು ನಗದೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮಾನದಂಡ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಾದ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಕುಸಿದಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಲಾಭ ಗಳಿಕೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತೂಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು.
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