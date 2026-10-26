ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಲಗೊಂಡ ಬಂಗಾರದ ಬೇಡಿಕೆ: ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಬೆಲೆ ರಿಕೆ; ಬೆಳ್ಳಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಜಿಗಿತ
ನೈಜ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1.42 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 1.96 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
Published : October 26, 2026 at 3:49 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು (speculators) ಹೊಸದಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ (positions) ಸೋಮವಾರ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 817 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,42,841 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.
ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ದರ?: ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ (MCX) ನಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆಯಾಗಲಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಒಪ್ಪಂದವು 811 ಲಾಟ್ಗಳ ವಹಿವಾಟಿನೊಂದಿಗೆ 817 ರೂ. ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 0.58 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,42,841 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿತು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಭಾಗಿದಾರರು ಹೊಸದಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಶೇಕಡಾ 0.47 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 4,014.81 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಬಲವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ನಡುವೆ ಸೋಮವಾರ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಶೇಕಡಾ 0.48 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 1,96,650 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆಯಾಗಲಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಒಪ್ಪಂದವು 1,622 ಲಾಟ್ಗಳ ವಹಿವಾಟಿನೊಂದಿಗೆ 931 ರೂ. ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 0.48 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 1,96,650 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೊಸ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆ: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಶೇಕಡಾ 0.70 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 54.26 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 220000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ?: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 170 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,42,750 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. 1 ಗ್ರಾಂಗೆ 14,275 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಆಭರಣ ಚಿನ್ನದ 1 ಗ್ರಾಂನ ಬೆಲೆ 13085 ರೂ. ಇದ್ದರೆ, 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ 1,30,850 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಇಂದು ಸುಮಾರು 150 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
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