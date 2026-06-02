ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೇ.1ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ: 10 ಗ್ರಾಂ.ಗೆ ಈಗ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?; ಬೆಳ್ಳಿಯೂ ಗಗನಮುಖಿ
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು 10 ಗ್ರಾಂ ಹಳದಿ ಲೋಹದ ಬೆಲೆ 1,60,554 ಲಕ್ಷ ತಲುಪಿತು.
Published : June 2, 2026 at 5:25 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷದ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಮಂಗಳವಾರದ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.1ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1.60 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಹಳದಿ ಲೋಹದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 8,150 ಲಾಟ್ಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ರೂ. 1,313 ಅಂದರೆ ಶೇ.0.82ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,60,554ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯೂ ಏರಿಕೆ: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 5,054 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 2.71 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ, ಬಿಳಿ ಲೋಹವು 10,497 ಲಾಟ್ಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 5,054 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಶೇ.1.9 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 2,71,217 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಏನಂತಾರೆ?: "ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕಾದು ನೋಡುವ ತಂತ್ರದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ" ಎಂದು ಆಗ್ಮಾಂಟ್ನ ಸಂಶೋಧನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ರೆನಿಶಾ ಚೈನಾನಿ ಹೇಳಿದರು.
"ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಕಳವಳದ ನಡುವೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಲವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈ ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿರುವ US ಕೃಷಿಯೇತರ ವೇತನದಾರರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ವರದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಆಗ್ಮಾಂಟ್ನ ಸಂಶೋಧನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ರೆನಿಶಾ ಚೈನಾನಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಭವಿಷ್ಯದ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸುಳಿವುಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಲೀವ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫೆಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಬೆತ್ ಹ್ಯಾಮ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಫೆಡ್ ಗವರ್ನರ್ ಮೈಕೆಲ್ ಬಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ (ಫೆಡ್) ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಈಗ ಫೆಡ್ ತನ್ನ ಮಾನದಂಡದ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಇದು ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಇದ್ದ ದರ ಕಡಿತ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಮೇಲಿನ ಅವುಗಳ ಸಂಭವನೀಯ ಮೇಲ್ಮುಖ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಡಾಲರ್ ಎದುರು ಕುಸಿದ ರೂಪಾಯಿ: ಇಂದು ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ 9 ಪೈಸೆ ಕುಸಿದು 95.28ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಮುಂಬೈ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಾಚಾರ: ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 382.50 ಅಂಕಗಳ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು 74,649.84ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ನಿಫ್ಟಿ 100.95 ಅಂಕಗಳ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು 23,483.55ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
