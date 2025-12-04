ಚಿನ್ನದ ಪ್ಯೂಚರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಇಳಿಕೆ: ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ?
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು 10 ಗ್ರಾಂ ಶುದ್ಧ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 920 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು 1,29,660 ರೂಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿತು. ಇನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,30,580 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು.
By PTI
Published : December 4, 2025 at 5:06 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಮಿಶ್ರ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬುಧವಾರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,30,374 ರೂ.ಗೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡರೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 1,82,672 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ MCXನಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವಿತರಣೆಯ ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳು 13,122 ಲಾಟ್ಗಳ ವ್ಯವಹಾರದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 88 ರೂ. ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 0.07 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 1,30,374 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಮಾರ್ಚ್ 2026ರ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 320 ರೂ. ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 0.18 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,82,672 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ದಿನದ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದರೂ ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಇಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿತು ಎಂದು ಮೆಹ್ತಾ ಈಕ್ವಿಟೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಸರಕುಗಳ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಕಲಾಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ಬೆಳ್ಳಿ: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಕಾಮೆಕ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ ಶೇ. 0.15 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 4,225.95 ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದರೆ, ಮಾರ್ಚ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ ಶೇ. 0.25 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 58.76 ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಬಿಳಿ ಲೋಹವು ಬುಧವಾರ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ ಜೀವಮಾನದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾದ 59.65 ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯಿತು.
ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಬುಧವಾರ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳು ಹೊಸ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದವು ಎಂದು ಮೆಹ್ತಾ ಈಕ್ವಿಟೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಸರಕುಗಳ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಲಾಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ:
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು 10 ಗ್ರಾಂ ಶುದ್ಧ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 920 ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು 1,29,660 ರೂಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿತು. ಇನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,30,580 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು.
ಆಭರಣ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ: 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಆಭರಣ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು ಸುಮಾರು 820 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ 1,18,850 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಇದೇ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 1,19,700 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು.