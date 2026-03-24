ಇಳಿಕೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಮತ್ತೆ 2,260ರೂ ಕುಸಿತ: ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಂದು ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ?

ಕಳೆದ ಐದು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇಂದು ಸಹ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಕುಸಿತದತ್ತ ಸಾಗಿದೆ.

Gold futures drop Rs 2,260 to Rs 1.37 lakh/10g amid geopolitical uncertainty in West Asia
By PTI

Published : March 24, 2026 at 12:35 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಸತತ ಐದನೇ ದಿನವೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇಂದು ಕೂಡ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2,260ರೂ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1.37 ಲಕ್ಷ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್​​ಚೇಂಜ್​​ನಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ವಿತರಣೆಯ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂಗಳಿಗೆ 2,260 ರೂ. ಅಥವಾ ಶೇ 1.62 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 1,37,000 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯೂ ಶೇ. 4.73 ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ 10,667 ರುಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 2,14,500ರೂ ತಲುಪಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 14,897 ರೂ ಅಥವಾ ಶೇ. 10.3 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,39,260 ರೂ. ದಾಲಾಗಿತ್ತು.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಬಂದಿದೆ. ಔನ್ಸ್​ಗೆ 63.4 ಡಾಲರ್​ ಅಥವಾ 2.42ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, 4,344.9 ಡಾಲರ್​ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 4ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 66.56 ಡಾಲರ್​​ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ 4,300 ಡಾಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ.ಇರಾನ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಒತ್ತಡಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಇಂಡಸ್‌ಇಂಡ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್‌ನ ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಜಿಗರ್ ತ್ರಿವೇದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇರಾನ್​ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದರೂ ಟೆಹ್ರಾನ್​ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಇವು ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಅಡಚಣೆಗಳು ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಣದುಬ್ಬರದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.​

ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಕಳವಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಬಡ್ಡಿದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಶೇ. 25 ರಷ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಹಿವಾಟು ತೋರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್‌ನ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತದ ಕುರಿತು ಮುಂದಿನ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಎಡಿಪಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪಿಎಂಐ ಅಂಕಿ- ಅಂಶಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂಬರುವ ಸ್ಥೂಲ ಆರ್ಥಿಕ ದತ್ತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೊಟಕ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

