ಸದೃಢ ಡಾಲರ್, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ: 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್ 1.61 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಇಳಿಕೆ
ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಅಪಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಸಾಗಿವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾರಣ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
Published : March 12, 2026 at 3:31 PM IST|
Updated : March 12, 2026 at 3:37 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಇನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಪ್ಯೂಚರ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ 1.61 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ (ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್) ಪ್ರಕಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ ವಿತರಣೆಯ ಹಳದಿ ಲೋಹವು 1,067 ಲಾಟ್ಗಳ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 38 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ 1,61,751 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಆದರೆ, 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3;30ರ ವೇಳೆಗೆ 1,65,576 ರೂಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರತವಾಗಿತ್ತು. ( ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಬೆಲೆ ಲೈವ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಕಾಣುತ್ತಿರುತ್ತದೆ)
ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಅಪಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಸಾಗಿವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾರಣ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಇಂಡಸ್ಇಂಡ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ನ ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಜಿಗರ್ ತ್ರಿವೇದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಿಂದ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಸಂಘಟಿತ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಸತತ ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಲೋಹದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ಕುಸಿತದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದವು. ಕಾಮೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ವಿತರಿಸಲಾದ ಚಿನ್ನವು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ USD 6.17 ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 0.12 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 5,170.29 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಆರು ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗ್ರೀನ್ಬ್ಯಾಕ್ನ ಬಲ ಅಳೆಯುವ US ಡಾಲರ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು 0.18 ಶೇಕಡಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 99.41 ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಡಾಲರ್ ಬಲಗೊಂಡಂತೆ ಮತ್ತು US ಖಜಾನೆ ಬಡ್ಡಿದರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ದರವೂ ಇಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಆಗ್ಮಾಂಟ್ನ ಸಂಶೋಧನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ರೆನಿಶಾ ಚೈನಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಣದುಬ್ಬರ ಏರಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತ ಮಾಡುವುದು ಅನುಮಾನ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
