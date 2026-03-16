ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಳಿದ ಬಂಗಾರ: ಇಂದಿನ ದರ ಹೀಗಿದೆ
ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಏರುತ್ತಿವೆ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತ ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಬಹುದೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಕಾರಣ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿದಿವೆ.
Published : March 16, 2026 at 3:11 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜಧಾನಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2,225 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, 1.56 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ.
ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾದ ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ.ಗಳಿಗೆ 2,225 ರೂ ಅಥವಾ ಶೇ.1.4ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ 1,56,241 ರೂ ತಲುಪಿದೆ.
ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಏರುತ್ತಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತವನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಕಾರಣ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಸರಕುಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಮಾನವ್ ಮೋದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು.
ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ರಫ್ತು ಕೇಂದ್ರವಾದ ಖಾರ್ಗ್ ದ್ವೀಪದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಅಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇಂಡಸ್ಇಂಡ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ನ ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಜಿಗರ್ ತ್ರಿವೇದಿ ಹೇಳಿದರು.
ಇರಾನ್, ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧ ಇದೀಗ 3ನೇ ವಾರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಸಂಘರ್ಷ ನಿಲ್ಲುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.
ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಒತ್ತಡಗಳು ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿವೆ. ಇದು ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
