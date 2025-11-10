ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನವೂ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ಡಾಲರ್: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ
ಹದಿನೈದು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಬಂಗಾರ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಡಾಲರ್ ದುರ್ಬಲತೆಯಿಂದ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
Published : November 10, 2025 at 3:19 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಡಾಲರ್ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನವೂ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಇಂದು 2,033 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,23,100 ರೂ. ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಎಂಇಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವಿತರಣೆಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2.033ರೂ. ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,23,100 ರೂ. ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಕೂಡ 1,945 ರೂ. ಅಥವಾ 1.50ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,24,400 ರೂ. ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿಯ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕೂಡ ಬಲವಾದ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ 2,802ರೂ. ಅಥವಾ 2.57ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಕೆಜಿಗೆ 1,51,530ರೂ. ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
2026 ಮಾರ್ಚ್ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 4,244 ರೂ. ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 1,54,100ರೂ. ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾಮೆಕ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್ 72.17 ಡಾಲರ್ ಅಥವಾ 1.8ರಷ್ಟು ದಾಖಲಾಗುವ ಮೂಲಕ ಔನ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ದರ 4,081.97 ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಎರಡು ವಾರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ.
ಸೋಮವಾರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ ಶೇ. 1 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 4,080 ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಳವಳಗಳ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.
ಡಾಲರ್ನಲ್ಲಿನ ಹಿನ್ನಡೆಯಿಂದ ಹಳದಿ ಲೋಹವು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಡಾಲರ್ ದುರ್ಬಲತೆಯು ವಿದೇಶಿ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಅಗ್ಗವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ನ ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಜಿಗರ್ ತ್ರಿವೇದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಡಾಲರ್ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಆರು ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಡಾಲರ್ 99.61 ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿತು.
ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನದ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ವಿನಿಮಯ ವಹಿವಾಟು ನಿಧಿಗಳು 54.9 ಟನ್ಗಳ ಒಳಹರಿವನ್ನು ಕಂಡಿವೆ. ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು, ಆದಾಗ್ಯೂ ಯುರೋಪ್ ಹೊರಹರಿವುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
