ಕುಸಿತದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ - ಬೆಳ್ಳಿ ದರ; ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ?

ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಚಿನ್ನ- ಬೆಳ್ಳಿ ದರ (IANS)
By PTI

Published : February 13, 2026 at 1:45 PM IST

2 Min Read
ನವದೆಹಲಿ: ದಾಖಲೆ ಮೊತ್ತದ ಬಳಿಕ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇಂದು ಕೂಡ 400ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ದರ ತಗ್ಗಿದ್ದು, 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ 1.6 ಲಕ್ಷ ರೂ ತಲುಪಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಆಲ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಸರಾಫ್​ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್​ ಪ್ರಕಾರ, ಶುದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 400 ರೂ. ಅಥವಾ ಶೇ 0.25 ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,60,900 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಬುಧವಾರ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,61,300 ರೂ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.

ಇನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಜಿಗೆ 2,68,500 ರೂ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ದರ ಕಡಿತ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಗುರುವಾರ ಚಿನ್ನವು ಕುಸಿತದ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್‌ನ ಸರಕುಗಳ ಹಿರಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಸೌಮಿಲ್ ಗಾಂಧಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಕೃಷಿಯೇತರ ವೇತನದಾರರ ವರದಿಯು ಆರ್ಥಿಕತೆಯು 1.3 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರವು ಶೇಕಡಾ 4.3 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಂಕಿ- ಅಂಶಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಬಲವಾದ ಕಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಾಂಶವು ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್‌ನಿಂದ ತಕ್ಷಣದ ದರ ಕಡಿತದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಮೇಲಿನ ದರ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ 22.07 ಡಾಲರ್​ ಅಥವಾ 0.43ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಔನ್ಸ್​​ಗೆ 5,062.46 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಶೇ 2ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಔನ್ಸ್​ಗೆ 82.84ರಷ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕೊಟಕ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕದ ಉದ್ಯೋಗ ದತ್ತಾಂಶವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ದರ ಕಡಿತದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕುಸಿಯುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಾಟ್​ ಚಿನ್ನವೂ ಕಡಿಮೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಜನವರಿ 2ರ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸದ್ಯದ ದರದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ನಿರಂತರ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಘಟನೆಗಳು, ನಿರಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ಅಪಮೌಲ್ಯೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಳವಳಗಳು ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

