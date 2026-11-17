ಕಳೆದ 10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ₹45 ಸಾವಿರ, ಬೆಳ್ಳಿ ₹2.30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆ: ಮಹಾಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಿವು!
Gold & Silver Prices: 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 1.35 ಲಕ್ಷ, ಬೆಳ್ಳಿಯು 1.70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
Published : November 17, 2026 at 5:02 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಸತತ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. 2026ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿ ಬೆರಗು ಮೂಡಿಸಿದ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ದರ ಈಗ 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿವೆ.
ಈ ವರ್ಷಾರಂಭದಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1.80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಈಗ ಸುಮಾರು 1.35 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 23 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 4.20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದ ಬೆಳ್ಳಿ ಈಗ 1.90 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ, 2.30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಮಂಗಳವಾರ (ನವೆಂಬರ್ 17)ದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 3,865 ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 47.4 ಡಾಲರ್ ಇತ್ತು. ಇದು ಕಳೆದ 13-14 ತಿಂಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಸುಮಾರು 1.35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯು 1.70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿತು.
ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್: 12,470 ರೂಪಾಯಿ
- 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್: 10,205 ರೂಪಾಯಿ
- 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ 14 ಕ್ಯಾರೆಟ್: 8,200 ರೂಪಾಯಿ
- 1 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ: 190 ರೂಪಾಯಿ
ಚಿನ್ನ - ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕುಸಿಯಲು ಕಾರಣವೇನು?: ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣ ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬಲಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಕೇಡಿಯಾ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಜಯ್ ಕೇಡಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಲಗೊಂಡ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್, ಏರುತ್ತಿರುವ ಟ್ರೆಷರಿ ಬಾಂಡ್ಗಳ ಲಾಭಾಂಶ ಮತ್ತು ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರ ಏರಿಕೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಾದ ಚಿನಿವಾರ ಪೇಟೆಯ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದುಬ್ಬರ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಯ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ದುರ್ಬಲ ಕೈಗಾರಿಕಾ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಸಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಭಾವನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿವೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ ಸುಮಾರು 47.15 ಡಾಲರ್ಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ.
ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸುವ ಜನರ ನಡೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಕೇಡಿಯಾ, ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಹೇಗಿರಬಹುದು?: 2027ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1.31 ಲಕ್ಷದಿಂದ 1.32 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಬಹುದು. ಬೆಳ್ಳಿ 1.60 ರಿಂದ 1.80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಡುವೆ ಇರಬಹುದು. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್ಬಿಐ) ಹಳದಿ ಲೋಹದ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರೆ, ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರೆ, 2027ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯು ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1.60 ರಿಂದ 1.80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಏರಿಕೆ ಕಾಣಬಹುದು.
ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ?:
|ನಗರಗಳು
|24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಂಗಾರ (10 grams)
|22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (10 grams)
|18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (10 grams)
|ನವದೆಹಲಿ
|₹136200
|₹124850
|₹102180
|ಮುಂಬೈ
|₹136040
|₹124700
|₹102030
|ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ
|₹136040
|₹124700
|₹102030
|ಚೆನ್ನೈ
|₹136040
|₹124700
|₹102050
|ಬೆಂಗಳೂರು
|₹136040
|₹124700
|₹102030
|ಹೈದರಾಬಾದ್
|₹136040
|₹124700
|₹102030
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