ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 700 ರೂ. ಏರಿಕೆ: 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಈಗ 1.6 ಲಕ್ಷ ರೂ.: ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿ 3,800 ರೂ. ಕುಸಿತ
ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 3,800 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 2,65,700 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬುಧವಾರ ಬಿಳಿ ಲೋಹವು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 2,69,500 ರೂ.ನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿತ್ತು.
By PTI
Published : June 4, 2026 at 7:18 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಡುವೆ ಗುರುವಾರ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 700 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1.60 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸರಾಫಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರುವಾರ 99.9 ಪ್ರತಿಶತ ಶುದ್ಧತೆಯ ಹಳದಿ ಲೋಹವು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 700 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,60,300 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ (ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ). ಬುಧವಾರ ದಿನದ ವಹಿವಾಟಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,59,600 ರೂಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತ್ತು.
ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 3,800 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 2,65,700 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ (ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ). ಹಿಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬುಧವಾರ ಬಿಳಿ ಲೋಹವು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 2,69,500 ರೂ.ನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿತ್ತು.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನವು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 1 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 4,471.79 ಡಾಲರ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಶೇಕಡಾ 1.14 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 73.56 ಡಾಲರ್ಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ.
ಅಲ್ಪ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ನಿಧಿಯ ನಿರಂತರ ಹೊರಹರಿವಿನ ನಡುವೆ ಬೆಂಚ್ಮಾರ್ಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಾದ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಗುರುವಾರ ಬಹುತೇಕ ಸ್ಥಿರತೆಯೊಂದಿಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದವು. ಶುಕ್ರವಾರ ಆರ್ಬಿಐ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
30 ಷೇರುಗಳ ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 13.84 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ಅಲ್ಪ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 74,360.01ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ದಿನದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 13 ಅಂಕಗಳ ಅಲ್ಪ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 74,360ರಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು. 50 ಷೇರುಗಳ ಎನ್ಎಸ್ಇ ನಿಫ್ಟಿ 10.95 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 0.05 ರಷ್ಟು ಅಲ್ಪ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು 23,416.55 ಕ್ಕೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮುಗಿಸಿತು.
ಈ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ: ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಟೈಟಾನ್, ಎಟರ್ನಲ್, ಐಟಿಸಿ, ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಮುಖ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ ಷೇರುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ.
ಈ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ: ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್ಸರ್ವ್, ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್, ಎಚ್ಸಿಎಲ್ ಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಅದಾನಿ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬಂತು. ವಿನಿಮಯ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬುಧವಾರ 5,616.56 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಎಫ್ಐಐಗಳು ತಮ್ಮ ಮಾರಾಟದ ಸರಣಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆ ಇಂದು ಉತ್ತಮ ಚೇತರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ದುರ್ಬಲ ಆರಂಭವನ್ನು ಮೀರಿ ಬಹುತೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲದೇ ಪ್ಲಾಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದೆ. ದುರ್ಬಲ ಜಾಗತಿಕ ಸೂಚನೆಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಭಾವನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು.
ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾನದಂಡವಾದ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ ಶೇ. 1.68 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 96.17 ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
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