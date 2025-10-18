ETV Bharat / business

ಖುಷಿ ವಿಚಾರ: ದೀಪಾವಳಿ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಚಿನ್ನದ ನಾಗಾಲೋಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಬ್ರೇಕ್​: ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಕುಸಿತ

ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

Gold and Silver see sharp correction after record rally; experts say fall is due to profit booking
ದೀಪಾವಳಿ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಚಿನ್ನದ ನಾಗಾಲೋಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಬ್ರೇಕ್ (Getty image ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ)
By ANI

Published : October 18, 2025 at 2:19 PM IST

2 Min Read
ನವದೆಹಲಿ: ಕಳೆದ ವಾರದಿಂದ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಧಂತೇರಸ್​ಗೆ ಮುನ್ನ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಅಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ಮೂಡಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಹು ಸರಕು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ (ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್​) ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಾಹ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಲಾಭ ಗಳಿಕೆಯ ಅಲೆಯ ನಡುವೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಆತಂಕಗಳು ಹಳದಿ ಲೋಹದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,32,294 ರೂ.ಗಳ ದಾಖಲಾಗುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿತ್ತು. ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಸುಮಾರು ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,25,957 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.

ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ: ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಕೆಜಿಗೆ 1,70, 415ರೂ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಇದೀಗ ಕೆಜಿಗೆ 1,53,929 ರೂ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ - ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಇಳಿದಿರುವ ಬೆಲೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಲಾಭಗಳಿಕೆಯಿಂದ ಆದ ಅಗತ್ಯ ತಂತ್ರಕಾರಿಕೆ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞ ಅಜಯ್​ ಬಗ್ಗಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಚೀನಾದ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕಗಳ ಬೆದರಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ದಿಡೀರ್​ ಹಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯು ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಡಾಲರ್ ಅಪಮೌಲ್ಯೀಕರಣ, ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಪೂರೈಕೆ ಕೊರತೆ, ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನೈಜ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅಪಾಯದ ವಾತಾವರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ರಚನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜನರು ಧಂತೇರಸ್‌ನಂದು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಆದಾಯವನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದ್ದ ಬೆಳ್ಳಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶೇ 8 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಏರಿಳಿತಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಕಾಮನ್​ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಲ್ಲದ ಚಿನ್ನದ ಓಟ!; 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1.35 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ ಬಂಗಾರ: ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ 2.30 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಮುಟ್ಟಬಹುದು; MOFSL ವರದಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೀಪಾವಳಿ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ದರ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ: 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಈಗ 1.27ಲಕ್ಷ ರೂ. ದರ!

