ETV Bharat / business

ಚಿನ್ನ - ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ: ಒಂದೇ ದಿನ 3,700 ರೂ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡ ಬಂಗಾರ!

ಗುರುವಾರದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

gold-and-silver-rates-today-6th-august-2026
ಚಿನ್ನ - ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ: ಒಂದೇ ದಿನ 3,700 ರೂ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡ ಬಂಗಾರ! (Getty images)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 6, 2026 at 11:08 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹೈದರಾಬಾದ್: ದೇಶೀಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು, ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಅಂಶಗಳು ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ದೇಶೀಯ ಬೆಲೆಗಳು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ.

'ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್' ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರುವಾರ 10 ಗ್ರಾಂ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹1,52,660 ರಷ್ಟಿದೆ. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ₹3,790 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಬುಧವಾರ ₹1,48,870 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದ ಬೆಲೆ ಇಂದು 1,52,660ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್​, ವಿಜಯವಾಡ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದರಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.

ಆಭರಣ ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಗುರುವಾರ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹1,36,675 ರಷ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $4,261 ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲೂ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆ: ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ₹2,29,498 ರಷ್ಟಿದ್ದರೂ, ಗುರುವಾರದ ವೇಳೆಗೆ ₹3,151 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ₹2,32,498 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಪಾಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $62.07 ಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು: ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಅದರ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ (ಬಿಐಎಸ್) ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ:

  • ಬಿಐಎಸ್ ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಲೋಗೋ
  • ಚಿನ್ನದ ಶುದ್ಧತೆ
  • ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಂದ್ರದ ಗುರುತು
  • ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವರ್ಷವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಕೋಡ್
  • ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಗುರುತು

ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.

24-ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು 22-ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?: 24-ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಶುದ್ಧತೆಯು ಸರಿಸುಮಾರು 99.9 ರಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು, ಬಾರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

22-ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು 91.6 ರಷ್ಟು ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು '916 ಚಿನ್ನ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಂತಹ ಇತರ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸುವುದರಿಂದ ಅದರ ಬಾಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು 22-ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಮೂರು ಕಡ್ಡಾಯ ಗುರುತುಗಳು: ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣವು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು

  • BIS ಲೋಗೋ
  • ಶುದ್ಧತೆ/ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ದರ್ಜೆ
  • ಆರು-ಅಂಕಿಯ ಆಲ್ಫಾನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಕೋಡ್

ಈ HUID ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಹಕರು ಆಭರಣದ ವಿವರಗಳನ್ನು BIS ಕೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದರ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು.

ಕೆಡಿಎಂ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ: ಅನೇಕ ಜನರು ಕೆಡಿಎಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಡಿಎಂ ಚಿನ್ನದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮಾನದಂಡವಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಆಭರಣ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಂತ್ರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಡಿಎಂ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಬಿಐಎಸ್-ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಯೂ ರೆಪೊ ದರದಲ್ಲಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡ ಆರ್​​​ಬಿಐ: ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ

ಹೊಸ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್​ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಮಸೂದೆ; ಸೈಬರ್​, ಆರ್ಥಿಕ ವಂಚನೆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ ಈ ಬಿಲ್​

TAGGED:

SILVER RATE TODAY
BULLION MARKET UPDATES TODAY
GOLD PRICE TELUGU STATES
GOLD RATE TODAY
TODAY GOLD PRICE AND SILVER PRICE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.