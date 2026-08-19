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ಇಂದು ಚೀನಿವಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ- ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ?

22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ₹1,42,910 ಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು.

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ಇಂದು ಚೀನಿವಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ- ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು ಹೇಗಿವೆ? (Getty image)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 19, 2026 at 5:43 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು/ ಹೈದರಾಬಾದ್: ದೇಶೀಯ ಚೀನೀವಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಚಿನ್ನದ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಆಸಕ್ತಿ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಏರಿಳಿತ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿವೆ.

ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ಬುಧವಾರ ₹1,54,970 ಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಆಭರಣ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ₹1,42,910 ಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ತಯಾರಿಕೆ ಶುಲ್ಕಗಳು, ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ರತ್ನದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅಥವಾ ಅಮೂಲ್ಯ ಹರಳುಗಳ ಬೆಲೆಯಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ಪಾವತಿಸುವ ಅಂತಿಮ ಮೊತ್ತವು ಚಿನ್ನದ ಮೂಲ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳು ಸಹ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $4,350 ನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ದೇಶೀಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಖರೀದಿ ಆಸಕ್ತಿಯಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಬೆಲೆ ಚಲನೆಯನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆ: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಬುಧವಾರ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ₹2,45,00 ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ದರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು ₹5000 ದಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಪಾಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $62 ರಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ಗಣನೀಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಸೌರಶಕ್ತಿ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?: ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘಗಳು ದೇಶೀಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದೈನಂದಿನ ದರಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಗರಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಆದರೂ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ ಚಿನ್ನದ ಶುದ್ಧತೆ, ತೂಕ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ, ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ರತ್ನದ ಹರಳುಗಳು, ವಜ್ರ ಅಥವಾ ಇತರ ಅಮೂಲ್ಯ ಮಣಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ, ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

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