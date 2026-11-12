ಚಿನ್ನ - ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ: ನವೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ?.. ಇನ್ನೂ ಕುಸಿಯುತ್ತಾ ಹಳದಿ ಲೋಹ?
ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : November 12, 2026 at 10:43 AM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಗುರುವಾರ ದೇಶೀಯ ಚೀನಿವಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 2,105 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 2,890 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು, ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರ, ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಖರೀದಿಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧವಾರ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,44,785 ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಗುರುವಾರ ಇದು 2,105 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿದು 1,42,680 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಮುಂಬೈ, ಬೆಂಗಳೂರು, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ, ವಿಜಯವಾಡ, ನೆಲ್ಲೂರು, ಪ್ರೊದ್ದಟೂರು ಮತ್ತು ಇತರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ಅದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿವೆ. ಆಭರಣ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುವ 10 ಗ್ರಾಂ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,30,150 ರೂಪಾಯಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಔನ್ಸ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ $3,978 ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯೂ ಕುಸಿದಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 1,89,700 ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಗುರುವಾರ ಅದು 2,890 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿದು 1,86,810 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಔನ್ಸ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ $51.49 ಆಗಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಗತ್ಯಗಳು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಬೆಲೆಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು?: ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಹಬ್ಬಗಳು, ಮದುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಕೆಲವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಇತರರು ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಹಲವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅರಿವಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇಡಲು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅದರ ಮೂಲವು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಖರೀದಿಗೆ ಬಳಸಿದ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಮತ್ತು ಅದು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ 500 ಗ್ರಾಂ ವರೆಗೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ 250 ಗ್ರಾಂ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಪುರುಷನು 100 ಗ್ರಾಂ ವರೆಗೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇವು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಮಿತಿಗಳಲ್ಲ.
ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಬಂಧನೆ ಇಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಮತ್ತು ಅದರ ಖರೀದಿಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ವಿವರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ: ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು, ನಾಣ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಬಾರ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಿಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ರಶೀದಿಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಚಿನ್ನದ ತೂಕ, ಶುದ್ಧತೆ, ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ, ಉತ್ಪಾದನಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಆಭರಣ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ವಿವರಗಳು, ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ರಶೀದಿಗಳಂತಹ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಚಿನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದರೆ ಚಿನ್ನದ ಮೂಲವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಇವು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ.
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