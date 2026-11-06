ಧನತ್ರಯೋದಶಿ 2026: ಇಂದು 60 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ ಸೇರಿ ಇತರೆಡೆ ಹೇಗಿದೆ ಚಿನ್ನ - ಬೆಳ್ಳಿ ದರ?
ಧನತೇರಸ್ 2026: ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಇತರ ಭಾರತೀಯ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಹೇಗಿವೆ.
Published : November 6, 2026 at 1:30 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಇಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಧನತೇರಸ್ ಅಥವಾ ಧನತ್ರಯೋದಶಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 60,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಕಾನ್ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ (CAIT) ತಿಳಿಸಿದೆ. ಧನತೇರಸ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಹಬ್ಬದ ಖರೀದಿಯ ಉತ್ಸಾಹವು ಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘಟನೆ ಹೇಳಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಧನತೇರಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು?: ಧನತೇರಸ್ ದಿನದಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ (MCX) ನಲ್ಲಿ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಬೆಲೆಯು ಶೇ 1.35 ರಷ್ಟು (ಅಂದರೆ 1,942 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು) ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,42,153 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಗುರುವಾರ ಈ ಹಳದಿ ಲೋಹದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,44,095 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,42,640 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 4,054.40 ಡಾಲರ್ಗಳಷ್ಟಿದೆ.
ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 4,050 ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಮೇಲಿತ್ತು. ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಡೆಮಾಕ್ರಟ್ಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಇಳಿಸಬಹುದು, ಹಣದುಬ್ಬರದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಅಲ್ಲದೇ ವಿಭಜಿತ ಸರ್ಕಾರವು ಅಂದರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಸತ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿರುವುದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸಾಲವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹಣದುಬ್ಬರದ ಬಗೆಗಿನ ಕಳವಳವನ್ನೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಲಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,48,800 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿದೆ (ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ). ಗುಡ್ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,46,170 ರೂಪಾಯಿ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,34,000 ರೂ. ಮತ್ತು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,09,670 ರೂಪಾಯಿ ಯಷ್ಟಿದೆ.
ಧನತ್ರಯೋದಶಿ 2026: ಭಾರತೀಯ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಹೇಗಿವೆ?: ಧನತ್ರಯೋದಶಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಇಂದು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನ ವೇಳೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ (Silver Futures) ದರವು 1.61% ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತು. ಅಂದರೆ, ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 3,013 ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ರೂ. 1,84,127 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಗುರುವಾರದಂದು ಈ ಲೋಹದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ರೂ. 1,87,140 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ರೂ. 1,84,710 ರಷ್ಟಿದೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ ಸುಮಾರು 52 ಡಾಲರ್ ಗಳ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕದ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷವು ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ವಾರ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಡೆಮಾಕ್ರಟ್ಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದು ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಇಳಿಸಲು, ಹಣದುಬ್ಬರದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
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