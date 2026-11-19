ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್; ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನ- ಬೆಳ್ಳಿ ದರ, ಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸಕಾಲ!
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂದು ಕೂಡ ಕುಸಿತದ ಸರಣಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ದೇಶದ ವಿವಿಧ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ದರ ಎಂಬ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : November 19, 2026 at 1:44 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಇಳಿಕೆ ಹಾದಿ ತಲುಪಿರುವ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ಕಠಿಣ ನಿಲುವಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ನಡುವೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್ ಇಳುವರಿ (yields) ಏರಿಕೆಯಾದ ಪರಿಣಾಮ ಇಂದು ಕೂಡ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಇಳಿಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಂಡು ಬಂತು.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 3,700 ಡಾಲರ್ಗೆ ಸ್ಥಿರಗೊಂಡಿದ್ದು, ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಚಿನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ದರ: ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೆಂಚ್ ವಹಿವಾಟಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ 0.61ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ 1,29,021ರಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದೆ. ಬುಧವಾರ ದಿನದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ದರ 10ಗ್ರಾಂಗೆ 1,29,814 ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯು ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,29,490 ರೂ ಇದೆ.
ದೆಹಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯು ಸತತ ಏಳನೇ ದಿನವೂ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಬುಧವಾರದಂದು ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,35,800 ರೂ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 'ಗುಡ್ರಿಟರ್ನ್ಸ್' ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,30,840 ರೂಪಾಯಿ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,19,950 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 98,170 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ದರ: ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಹಿವಾಟಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 0.15 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 1,60,500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಬುಧವಾರದಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಸುಮಾರು 9,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 1,60,734 ರೂ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿತು.
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 160,540 ರೂ ಇದ್ದು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಈ ಲೋಹವು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 44.74 ಡಾಲರ್ ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಗುಡ್ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 5,000 ರೂ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ, 1,80,000 ರೂಗೆ ತಲುಪಿದೆ
ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ ದರ
ದೆಹಲಿ
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ : 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 128,980 ರೂ.
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ: 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 118,232 ರೂ.
ಬೆಳ್ಳಿ ದರ: ಕೆಜಿಗೆ 160,100 ರೂ.
ಮುಂಬೈ
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ: 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 129,200 ರೂ.
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ: 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 118,433 ರೂ.
ಬೆಳ್ಳಿ ದರ: ಕೆಜಿಗೆ 160,3700 ರೂ.
ಬೆಂಗಳೂರು
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ: 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 129,300 ರೂ.
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ: 10ಗ್ರಾಂಗೆ 118,525ರೂ.
ಬೆಳ್ಳಿ ದರ: ಕೆಜಿಗೆ 160,500 ರೂ.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ: 10ಗ್ರಾಂಗೆ 128,990 ರೂ.
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ: 10ಗ್ರಾಂಗೆ 118,241 ರೂ.
ಬೆಳ್ಳಿ ದರ: ಕೆಜಿಗೆ 159,840 ರೂ.
ಹೈದರಾಬಾದ್
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ:10 ಗ್ರಾಂಗೆ 129,370 ರೂ.
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ: 10ಗ್ರಾಂಗೆ 118,589ರೂ.
ಬೆಳ್ಳಿ ದರ: ಕೆಜಿಗೆ 160,300 ರೂ.
ಚೆನ್ನೈ
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ: 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 129,540 ರೂ.
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ: 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 118,745 ರೂ.
ಬೆಳ್ಳಿ ದರ: ಕೆಜಿಗೆ 160,510 ರೂ.
ಡಾಲರ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ: ಇಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು 104ರ ಮಟ್ಟದತ್ತ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತು. 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಂತರದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಶೇ 2ರ ಗುರಿಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮರಳಿಸಲು, ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಹುತೇಕ ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳೇ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಶೇಕಡಾ 3.75 ರಿಂದ 4.00ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣವಾದ ನೀತಿ ನಿಲುವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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